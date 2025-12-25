Αγρότες: Στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων – Αποφάσεις την Κυριακή

Οι αγρότες εξετάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, διότι όπως αναφέρουν δεν υπάρχει ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Ertnews, οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν μετά τις γιορτές τις δράσεις τους. Ωστόσο τονίζουν ότι θα διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων.

Την Κυριακή ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη ώστε να αποφασίσουν, αλλά η ημερομηνία προς το παρόν δεν έχει οριστεί.



Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νίκαια θα γίνει σύσκεψη για να αποφασιστεί η στάση που θα κρατήσουν στην πανελλαδική.

Το μπλόκο στη Δυτική Ελλάδα

Στη δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με το Ertnews που επικαλείται επικεφαλής των δύο μπλόκων, το βράδυ της Παρασκευής προγραμματίζεται σύσκεψη για να επανεκτιμηθεί η κατάσταση και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την επόμενη φάση των κινητοποιήσεων.

Στη συζήτηση, εξετάζεται η πιθανότητα μετακίνησης των τρακτέρ από την άκρη του οδοστρώματος και τοποθέτησής τους ενδιάμεσα, με σκοπό να ενισχυθεί η αυστηρότητα των μπλόκων.

Μητσοτάκης: «Αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε σαφές μήνυμα προς τους αγρότες ότι «αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει και ούτε από την άλλη μεριά μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μιας κοινωνικής ομάδος εις βάρος των υπολοίπων», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως έχει καταστεί σαφές το πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν θέσει αγρότες και κτηνοτρόφοι. Άλλωστε, τα 20 από τα 27 αιτήματα είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης.

Κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν πως η πόρτα της κυβέρνησης, ακόμα και του πρωθυπουργού παραμένει ανοιχτή για συνάντηση και συζήτηση, παρά την πόλωση που επιχειρείται από ορισμένους αγροτοσυνδικαλιστές. Επίσης, στο τραπέζι συνεχίζουν να βρίσκονται τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και τα οποία ικανοποιούν πάγια αιτήματα του πρωτογενούς τομέα.