Δεν κάνουν βήμα πίσω οι αγρότες – Έρχονται νέα μπλόκα, στόχος να ξεπεράσουν τα 1.000 τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας

Οι αγρότες κλιμακώνουν τον αγώνα τους και σήμερα, Δευτέρα (01/12) αποφάσισαν στην συνέλευση που πραγματοποίησαν στη Νίκαια Λάρισας, ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Η χώρα είναι σε πολλά σημεία κομμένη» από μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν αποφασισμένοι και συνεχίζουν να κλιμακώνουν τον αγώνα τους, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμοι να παραμείνουν στους δρόμους έως ότου βρεθούν λύσεις. Παράλληλα, αναμένεται ότι το μπλόκο στη Νίκαια θα ενισχυθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Αύριο, Τρίτη (02/12) στις 12:00 θα πάνε στο μπλόκο οδηγοί ταξί για να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις. Επίσης στη κεντρική πλατεία Λάρισας θα συγκεντρωθούν κτηνοτρόφοι και θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία αναμένεται να χύσουν γάλα.

Ο λόγος των διαμαρτυριών των αγροτών είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διεμήνυσε ότι «οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί. Ο νόμος θα εφαρμοστεί».

Τα μπλόκα των αγροτών τη Δευτέρα

Λίγο πριν τις 15:30 της Δευτέρας (01/12), οι αγρότες του δήμου Δέλτα, οι οποίοι έστησαν το μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων, έδωσαν στην κυκλοφορία το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό. Όπως ανέφερε μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, «το ρεύμα προς Αθήνα, αν ανοίξει, αυτό θα γίνει μετά τις 21:00».

Αιφνιδιαστικά ξεκίνησε η κινητοποίηση των αγροτών, λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, όταν αρχικά έκλεισαν ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων και στη συνέχεια και το άλλο.

Οι κλειστοί δρόμοι

Για δεύτερο 24ωρο παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης – και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας – στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται παραταγμένα.

Αυξημένη παραμένει στο σημείο η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο σταδιακά φτάνουν και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται τις επόμενες ώρες για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου.

Συνεχίζει η Τροχαία τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρόμων, ώστε να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Σημειώνεται ότι παραμένει αποκλεισμένος και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του.

Ειδικότερα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα έχουν παραταχθεί στο 5ο χιλιόμετρο Κομοτηνής – Ξάνθης από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής.

Ο Αμπελουργικός Σύλλογος Ζίτσας και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζίτσας παραμένουν στο μπλόκο του Καλπακίου Ιωαννίνων, με σύνθημα «στο δρόμο αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας».

Στήνονται μπλόκα σε όλη τη χώρα

Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και μετά τη δημιουργία των δύο σημαντικών μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας και στον Ε65 Καρδίτσας, προγραμματίζονται και θα στηθούν μπλόκα σε όλη τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έως την Κρήτη.

Νέα κοινή σύσκεψη για την Τρίτη (02/12) προγραμματίζουν οι Αγροτικοί Σύλλογοι της Βοιωτίας. Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη», οι αγρότες των Τρικάλων θα προχωρήσουν την Τετάρτη (03/12) στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Οι προετοιμασίες στη Φθιώτιδα συνεχίζονται με σκοπό στις 05 Δεκεμβρίου να συγκεντρωθούν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στον χώρο της Έκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από τον υπόλοιπο νομό να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική Οδό.

Επίσης στις 05 Δεκεμβρίου θα στηθεί στην Εύβοια το μπλόκο των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, στον δρόμο Χαλκίδας – Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, με τον τοπικό αγροτικό σύλλογο να συνεχίζει τις συλλογικές διαδικασίες για την προετοιμασία του μπλόκου.

Τις μηχανές ζεσταίνουν και στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας μετά από σύσκεψη στο Αμύνταιο, όπου συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την περιοχή του Αμυνταίου και της Εορδαίας, αποφασίστηκε η δημιουργία μπλόκου στον κόμβο του Φιλώτα την Τρίτη, στη 1 μ.μ.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών αποφάσισε να βγουν οι αγρότες στα μπλόκα την Τετάρτη, με προσυγκέντρωση των τρακτέρ απέναντι από την Περιφέρεια Γρεβενών.

Ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους αγρότες του νομού για συγκέντρωση και απόφαση στήριξης αγωνιστικού μπλόκου στην Κουλούρα, απευθύνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας. Θα στηθεί στον κόμβο της Κουλούρας την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη στη 1 το μεσημέρι, ενώ προσυγκέντρωση θα γίνει στη Νάουσα στις 12 το μεσημέρι στη διασταύρωση ΣΣ.