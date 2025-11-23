Αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφασίζουν για κινητοποιήσεις – Σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη στη Λάρισα

Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας διοργανώνει σήμερα (23.11) η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για αγρότες και κτηνοτρόφους

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σύσκεψη θα γίνει στις 12:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας κι εκεί αναμένεται να τεθεί επί τάπητος η συγκρότηση ενός ενιαίου θεσσαλικού μπλόκου στην Εθνική Οδό τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου που υφίσταται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, Οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστική στήριξη, καθώς η εξάπλωση της ασθένειας έχει δημιουργήσει σοβαρές ζημιές και οικονομική πίεση στον κλάδο.