Αγρότες: Επιστρέφουν σήμερα στα μπλόκα – Εισηγήσεις για κλιμάκωση πριν την πανελλαδική στα Μάλγαρα

Οι αγρότες επιστρέφουν σήμερα, Σάββατο (03/01) στα μπλόκα, ενώ δίνουν για αύριο ραντεβού στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα. Όπως όλα δείχνουν, επιστρέφουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους, εξετάζοντας δυναμικότερες μορφές πίεσης.

Σύμφωνα με τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, την Κυριακή αναμένεται να ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί το πλαίσιο του διαλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη στα μπλόκα καταγράφονται εισηγήσεις για γενικευμένη ένταση των κινητοποιήσεων, με την αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα να θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς εκεί θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την πορεία του αγώνα. Παράλληλα, ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση, υπό προϋποθέσεις.

Όπως επισημαίνουν, μέχρι στιγμής δεν έχουν δει ουσιαστικές ενέργειες από την πλευρά της κυβέρνησης που να ανταποκρίνονται στα κύρια αιτήματά τους, κάτι που, σύμφωνα με τους ίδιους, τους οδηγεί στην απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους μετά τις γιορτές.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, δημοσιοποιήθηκαν αναλυτικά τα στοιχεία για τις πληρωμές προς τον αγροτικό τομέα το 2025 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές πληρωμές αυξήθηκαν από περίπου 3,38 δισ. ευρώ το 2024 σε 3,82 δισ. ευρώ το 2025.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε ακατανόητη τη στάση άρνησης διαλόγου από μερίδα αγροτοσυνδικαλιστών. Όπως ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί από τα μπλόκα, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί, ενώ άλλα τέσσερα βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας. «Η επιμονή ορισμένων να παραμένουν στα μπλόκα και να απορρίπτουν τον διάλογο με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη. Είναι ώρα όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας», σημείωσε.

Σε ανάλογο μήκος κύματος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα για διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από ουσιαστική συζήτηση και αξιολόγηση όλων των δεδομένων μπορεί να προκύψει πραγματική λύση στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Σήμερα, Σάββατο, έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου θα αποφασιστεί η στάση που θα κρατήσουν οι αγρότες στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δηλώσεις τους στο ΕΡΤNews, εκπρόσωποι από το μπλόκο της Νίκαιας διαψεύδουν τις πληροφορίες του Κώστα Ανεστίδη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία μυστική συνεννόηση ή παρασκηνιακή επικοινωνία με την κυβέρνηση. Τονίζουν ότι η θέση τους παραμένει αμετάβλητη: απαιτούν σαφείς απαντήσεις από τον πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και νούμερα, όσον αφορά τα βασικά τους αιτήματα.

Τα κύρια αιτήματα αφορούν το υψηλό κόστος παραγωγής, την εξάπλωση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα και την αποζημίωση για το χαμένο εισόδημα. Όπως σημειώνουν, η συμμετοχή τους σε διάλογο είναι εξαρτώμενη από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι τότε, θεωρούν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων είναι η μόνη μέθοδος πίεσης, και αυτό το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί τόσο στη γενική συνέλευση στη Νίκαια όσο και στην αυριανή σύσκεψη στα Μάλγαρα. Η μορφή της κλιμάκωσης, αν θα περιλαμβάνει αποκλεισμούς παραδρόμων μετά τα Θεοφάνεια ή κινητοποιήσεις με τρακτέρ και συλλαλητήριο στην Αθήνα, θα αποφασιστεί μέσα στη σημερινή ημέρα.