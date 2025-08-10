Αγρίνιο: Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην Νεάπολη – Συνδράμουν εναέρια μέσα
Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση ξέσπασε στο Αγρίνιο το απόγευμα της Κυριακής (10/8) προκαλώντας σημαντική κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.
Στο σημείο πνέουν δυνατοί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής.
