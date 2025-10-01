Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν δύο ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών (φωτογραφία)

Στην εξάρθρωση υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Παντελεήμονα, με τη σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 26 και 22 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται με όχημα στην περιοχή και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 300 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές.