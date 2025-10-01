Άγιος Δημήτριος: Μηχανή παρέσυρε 2,5 ετών παιδί και το εγκατέλειψε

Τρόμος επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης 1/10 στον Άγιο Δημήτριο καθώς μια μηχανή παρέσυρε ένα παιδί 2,5 ετών και το εγκατέλειψε.

Συγκεκριμένα, η μηχανή παρέσυρε το ανήλικο λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Τετάρτης 1/10 και το εγκατέλειψε, με το παιδί ευτυχώς να τραυματίζεται ελαφρά.

Ο οδηγός της μηχανής συνελήφθη από τις Αρχές οι οποίες κατάφεραν να τον εντοπίσουν.