Άγιος Δημήτριος: Εξιχνιάστηκε υπόθεση πυροβολισμών σε ψητοπωλείο – Δύο συλλήψεις

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασε η αστυνομία για τους πυροβολισμούς που έπεσαν σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1).

Ειδικότερα, το περιστατικό συνέβη μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν 3 δράστες σε αυτοκίνητο γάζωσαν το κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, από τα πυρά τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης (70 ετών) στο πόδι, ενώ ο γιος του ηλικίας 39 ετών είχε τραύματα σε μηρό και γάμπα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στον 70χρονο φυσικό κα στην 42χρονη ηθική αυτουργός των πυροβολισμών, ενώ αναζητείται ακόμη ένας 39χρονος φυσικός αυτουργός των πυροβολισμών.

Οι φερόμενοι δράστες κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και βεγγαλικών.

Άγιος Δημήτριος: Τι οδήγησε στους πυροβολισμούς

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, στο σημείο που βρισκόταν το σουβλατζίδικο με όχημα ο 39χρονος, ο οποίος, από κοινού με την 42χρονη, ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια, με παρότρυνση της, πυροβόλησε προς το μέρος του, τραυματίζοντάς τον στον μηρό.

Αμέσως μετά, έφτασε στο σημείο ο 70χρονος –πατέρας του ιδιοκτήτη, φέροντας όπλο, και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών με τον 39χρονο, ο οποίος τον τραυμάτισε στο πόδι.

Στη συνέχεια ο 39χρονος διέφυγε με το όχημα του, ενώ η 42χρονη τράπηκε σε φυγή πεζή.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 25.695 ευρώ,10.500 δολάρια, αεροβόλο πιστόλι, φυσίγγιο και βολίδες αεροβόλων, μαχαίρι, κροτίδα, καπνογόνο, όχημα, κινητό τηλέφωνο και 10 σπρέι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος του 39χρονου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο Ανακριτή και αναζητείται.