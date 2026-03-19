Άγιος Δημήτριος: 16χρονος έστησε εργαστήριο κροτίδων μέσα σε υπνοδωμάτιο (Εικόνες)

Αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν και εξάρθρωσαν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής αυτοσχέδιων κροτίδων, το οποίο είχε στήσει 16χρονος μέσα σε υπνοδωμάτιο διαμερίσματος στον Άγιο Δημήτριο.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (18/03) δύο ημεδαποί, ηλικίας 16 και 52 ετών, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου της Γ.Α.Δ.Α. για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και πλαστογραφία. Ο 52χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 16χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη κατασκευή και διάθεση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς να μεταφέρει σακούλα με 728 κροτίδες, τις οποίες προόριζε για πώληση, οι οποίες κατασχέθηκαν, ενώ σε επακόλουθη έρευνα στην οικία και σε παρακείμενη αποθήκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5.842 κροτίδες, 303 γραμμ. σκόνης τιτανίου, 3 κιλά και 233 γραμμ. σκόνης αλουμινίου,

5 κιλά και 500 γραμμ. σκόνης πυρίτιδας, 640 γραμμ. σκόνης θείου, 3 κιλά νιτρικού καλίου, 216 χάρτινα σωληνάρια έτοιμα για γόμωση, 3 βεγγαλικά, 5 καπνογόνα, ζυγαριά ακριβείας και 2 χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει με ιδιαίτερη ένταση κρίσιμα ζητήματα εποπτείας ανηλίκων και πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας. Η παράνομη κατασκευή και διακίνηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών, ιδίως σε περιόδους αυξημένης χρήσης κροτίδων, δεν εντείνει μόνο τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων και τραυματισμών, αλλά λειτουργεί και ως καταλύτης για τη διεύρυνση ενός ευρύτερου πλέγματος παραβατικών συμπεριφορών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.