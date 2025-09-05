Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Άγιοι Ανάργυροι: Συνελήφθη 55χρονος στον προαστιακό με μπαλτά και κοπίδι

Οι επιβάτες «πάγωσαν» βλέποντας τα όπλα

Άγιοι Ανάργυροι: Συνελήφθη 55χρονος στον προαστιακό με μπαλτά και κοπίδι
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ένας άνδρας συνελήφθη στον προαστιακό για μεταφορά μπαλτά μέσα σε βαγόνι τρένου. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων και εκτιμούν ότι τα όπλα τα είχε για εκφοβισμό.

Οι επιβάτες «πάγωσαν» όταν διαπίστωσαν ότι ο 55χρονος κρατούσε μπαλτά και μια λάμα από κοπίδι, όπως φαίνεται στην τηλεόραση του Star. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου και συνελήφθη.

Από την έναρξη του σχεδίου «Αριάδνη» μέχρι σήμερα, οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 700 προσαγωγές και συλλήψεις σε περισσότερους από 25.000 ελέγχους στα μέσα μεταφοράς.

