Άγιοι Ανάργυροι: Συνελήφθη 34χρονος που λήστεψε με μαχαίρι δυο καταστήματα

Στη σύλληψη ενός 34χρονου που λήστεψε με μαχαίρι δυο καταστήματα σε Άγιους Ανάργυρους και Ίλιον προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, από ειδική ομάδα αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων και Ιλίου συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 6-10-2025 στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, 52χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για -2- ληστείες με την απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλων καταστημάτων.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση ο 34χρονος βραδινές ώρες της 25-9-2025, εισήλθε σε κατάστημα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων και με την απειλή μαχαιριού σε βάρος του υπαλλήλου, αφαίρεσε χρηματικό ποσό ενώ πρώτες πρωινές ώρες της 1-10-2025 εισήλθε σε κατάστημα στην περιοχή του Ιλίου και με την απειλή μαχαιριού σε βάρος της υπαλλήλου, αφαίρεσε χρηματικό ποσό και διέφυγε.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, μετά από προανάκριση και ανάλυση πληροφορικών δεδομένων, ταυτοποίησαν τον 34χρονο ως δράστη των δύο ληστειών και ειδική ομάδα αστυνομικών τον εντόπισε και τον συνέλαβε, μεσημβρινές ώρες της 6-10-2025 στους Αγίους Αναργύρους.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο καθώς και ρουχισμός που χρησιμοποίησε κατά την διάπραξη των ληστειών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.