Άγιο Όρος: Αίσιο τέλος στην αγωνία μετά τη βύθιση του σκάφους – Μεταφέρονται στην Ουρανούπολη τα 4 άτομα που διασώθηκαν
Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση
Αίσιο τέλος υπήρξε τελικά στην επιχείρηση που στήθηκε από τις Αρχές το απόγευμα της Κυριακής 7/9 μετά από βύθιση σκάφους στην θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν οι 4 αλλοδαποί από ΠΛΣ και μεταφέρονται καλά στην υγεία τους στην Ουρανούπολη.
