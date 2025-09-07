«Η ώρα της μεσαίας τάξης»: Πώς αξιολογείτε τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις Μητσοτάκη; Ψήφισε Εδώ
Άγιο Όρος: Αίσιο τέλος στην αγωνία μετά τη βύθιση του σκάφους – Μεταφέρονται στην Ουρανούπολη τα 4 άτομα που διασώθηκαν

Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Αίσιο τέλος υπήρξε τελικά στην επιχείρηση που στήθηκε από τις Αρχές το απόγευμα της Κυριακής 7/9 μετά από βύθιση σκάφους στην θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν οι 4 αλλοδαποί από ΠΛΣ και μεταφέρονται καλά στην υγεία τους στην Ουρανούπολη.

