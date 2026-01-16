Αγία Παρασκευή: «Ο 25χρονος αντιμετώπιζε προσωπικά προβλήματα», λέει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο πρόεδρος του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε στην υπόθεση του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε ημιτελή οικοδομή στην Αγία Παρασκευή.

Όπως σημείωσε ο κ. Γιαννόπουλος, ο νεαρός δεν αντιμετώπιζε σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα, αν και βρισκόταν υπό έντονη πίεση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε πως ο 25χρονος δεν είχε φύγει ξανά από το σπίτι του στο παρελθόν, αντιμετώπιζε προσωπικές δυσκολίες, δεν εργαζόταν και δεν είχε κοινωνικό κύκλο. «Δεν είχε κάποιο έντονο ψυχικό πρόβλημα. Ήταν πιεσμένος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια ανησυχητική πραγματικότητα, επισημαίνοντας ότι ολοένα και περισσότερα άτομα, παιδιά και ενήλικες, επικοινωνούν με τον οργανισμό εκφράζοντας φόβους ότι μπορεί να βλάψουν τον εαυτό τους. «Κάθε δεύτερη μέρα ζούμε μια αγωνία με τέτοια τηλεφωνήματα», ανέφερε.

«Για τον Γιώργο πλέον είναι αργά, όμως πρέπει να προλαβαίνουμε τέτοιες καταστάσεις», πρόσθεσε.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος αγνοούνταν από την περιοχή του Αμαρουσίου από τις 12 Ιανουαρίου 2026. Εντοπίστηκε νεκρός από την εθελοντική ομάδα Anubis σε εγκαταλελειμμένη, ημιτελή οικοδομή στην Αγία Παρασκευή, σε αδιέξοδο σημείο της περιοχής. Το κτίριο παραμένει αναξιοποίητο εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε αποχωρήσει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο θάνατός του προήλθε από πτώση από μεγάλο ύψος, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια.

Για την εξαφάνισή του είχε εκδοθεί Missing Alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».