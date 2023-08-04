Αυξάνονται σε 12 οι δωρεάν διανυκτερεύσεις στη Ρόδο με voucher Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την πυρόπληκτη Ρόδο, διπλασιάζονται από 6 σε 12 οι διανυκτερεύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο νησί με επιταγές κοινωνικού τουρισμού, ενώ οι διανυκτερεύσεις θα είναι εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή από τους δικαιούχους.

Επιπλέον, οι τιμές επιδότησης των παρόχων καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα είναι αυξημένες κατά 20% καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού προγράμματος, έως τις 30 Ιουνίου 2024, αντί για μόνο τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα που ισχύει για άλλους παρόχους.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μικρή ιδιωτική συμμετοχή για τη γενική κατηγορία των δικαιούχων και για τους πολυτέκνους. Για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ζήτησα από τη ΔΥΠΑ να συμπεριλάβουμε στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού φέτος και τη Ρόδο, προκειμένου τα κενά που δημιουργήθηκαν από τις ακυρώσεις των κρατήσεων λόγω των πυρκαγιών να καλυφθούν και με τους δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού. Στόχος μας είναι να δείξουμε σε όλους ότι η Ρόδος ανακάμπτει και ότι η ζημιά που υπέστη ο τουρισμός θα ξεπεραστεί. Είμαστε δίπλα τους και θα τους στηρίξουμε».

Ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Όπως πράξαμε μετά τον σεισμό στη Σάμο και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Βόρεια Εύβοια, έτσι και τώρα στηρίζουμε άμεσα και έμπρακτα την οικονομία και την αγορά εργασίας της πυρόπληκτης Ρόδου. Ενισχύουμε τον τουρισμό, δίνοντας ισχυρά κίνητρα στους δικαιούχους να επιλέξουν να πάνε διακοπές για 12 βράδια εντελώς δωρεάν σε αυτό το πανέμορφο νησί οποιαδήποτε στιγμή τους επόμενους 12 μήνες και είμαι βέβαιος ότι θα ενεργοποιηθούν πολλά voucher, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

