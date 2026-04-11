Έφτασε στην Αθήνα με απευθείας πτήση το Άγιο Φως – Με τιμές αρχηγού κράτους η υποδοχή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Στην Αθήνα έφτασε με ειδική πτήση το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα, το οποίο μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» παρουσία επίσημης ελληνικής αποστολής.

Την παραλαβή από τα Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών και αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Γιάννης Λοβέρδος, μαζί με τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπο της Ιερά Σύνοδος.

Η άφιξη του φωτός στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποιήθηκε με τιμές αρχηγού κράτους, όπως προβλέπει το καθιερωμένο πρωτόκολλο της τελετής.