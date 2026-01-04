Αποκαθίσταται το τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών – Πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»

Λίγο πριν τις 13:00 ξεκίνησε η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος στο FIR Αθηνών και πλέον έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούνται κάποιες πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος». Σημειώνεται ότι λόγω σοβαρής βλάβης στο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων έμειναν καθηλωμένα όλα τα αεροπλάνα στα ελληνικά αεροδρόμια.

Το ζήτημα παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί λόγω προβλημάτων στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

Σύμφωνα πληροφορίες του DEBATER, κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς.