Αχιλλέας Μπέος: Ποινική δίωξη κατά του δημάρχου και στελεχών του δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

Ποινική δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου και στελεχών του δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία άσκησε ο Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η ποινική δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου και την στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου παραπέμφθηκε σε τακτική ανάκριση. Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μπαίνει η σκανδαλώδης διαχείριση δημοτικού ακινήτου (παραδοσιακού ξενώνα) στην Μακρινίτσα, τόσο για την μη είσπραξη των μισθωμάτων, όσο και για την καθυστέρηση να ξεκινήσει η διαδικασία έξωσης – αποβολής.

Πρόκειται για το δημοτικό ακίνητο «Αρχοντικό Σισιλιάνου», το οποίο είχε μισθώσει από την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας ιδιωτική εταιρεία. Η μία από τους εταίρους και διαχειριστές ήταν σύζυγος στενότατου συνεργάτη του Α. Μπέου. Μέχρι τις 11-12-2022 η μισθώτρια εταιρεία δήλωνε στο ΓΕΜΗ ως έδρα της το «Αρχοντικό Σισιλιάνου», συνεπώς το ξενοδοχείο ήταν σε λειτουργία. Στις 20-3-2023 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση του ακινήτου με δημοπρασία, με το επιχείρημα ότι «σήμερα είναι κενό».

Η δημοτική αρχή αρνήθηκε όμως να δώσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (από πότε ήταν κενό, ποιος το μίσθωνε, ποιο ήταν το μίσθωμα, πότε είχε λήξει η σύμβαση, πόσα χρωστούσαν και αν βεβαιώθηκαν, αν πλήρωναν δημοτικά τέλη, τέλη ΔΕΥΑΜΒ, τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και αν βεβαιώθηκαν τα χρωστούμενα, αν ο δήμος έκανε ενέργειες για τη διοικητική αποβολή του μισθωτή κλπ) και κανένας από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας δεν ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει την οποιαδήποτε πληροφόρηση.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από μήνυση για κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση που κατέθεσε γνωστός λογιστής του Βόλου.

Για την σκανδαλώδη αυτή υπόθεση, που ο δήμος δεν εισέπραξε ποσά που φτάνουν τις 200.000 ευρώ, η Εισαγγελία Βόλου φαίνεται πως δεν βρήκε τίποτα το αξιόποινο και την έστειλε στην Εισαγγελία Εφετών με ένδειξη «αρχειοθέτηση»…

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, στην προκαταρκτική δεν κλήθηκε καν ο Α. Μπέος ως ύποπτος. Η Εισαγγελία Εφετών όμως όχι μόνο την επέστρεψε πίσω, αλλά την επέστρεψε με παραγγελία για άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος και μάλιστα με βασικό κατηγορούμενο τον Α. Μπέο. Με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση που θα κρατήσουν οι υπάλληλοι που ελέγχονται, αν δηλαδή θα πουν τα πράγματα με το όνομά τους ή θα σηκώσουν μεγαλύτερο βάρος από αυτό που τους αναλογεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι τώρα φαίνεται να δείχνουν ως κύριο υπεύθυνο υπηρεσιακό στέλεχος που είναι ένα βήμα πριν την συνταξιοδότηση και εκτιμήθηκε από τους νομικούς συμβούλους, πως εάν «στραβώσει» η υπόθεση, ο υπό συνταξιοδότηση υπάλληλος θα «πέσει στα μαλακά».