Αχαρνές: Χειροπέδες σε τρία άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ σε περιοχή των Αχαρνών με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωυτικών. Πρόκειται για έναν 38χρονο αλλοδαπό και δύο Ελληνίδες ηλικίας 33 και 20 ετών.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό

Πιο αναλυτικά, πρωινές ώρες της 05-09-2025 οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίσθηκε ο 38χρονος να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε ηρωίνη μικτού βάρους -2,1- γραμμαρίων, ποσότητα την οποία είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τις ημεδαπές εντός της οικίας τους σε περιοχή των Αχαρνών.

Ακολούθησε έρευνα στην ανωτέρω οικία όπου συνελήφθησαν οι δύο γυναίκες, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηρωίνη βάρους -2,1- γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των -220- ευρώ και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται ότι ο 38χρονος και η 33χρονη έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.