Αχαΐα: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανάκι – Νεκρός 29χρονος

Τροχαίο δυστύχημα με μηχανάκι σημειώθηκε τη Δευτέρα (19/01) στην Αχαΐα, το οποίο είχε να χάσει τη ζωή του ένας 29χρονος.

Σε δρόμο της Αχαΐας μεταξύ Μαστραντώνη και Σταυροδρόμι σημειώθηκε το τροχαίο, όταν ο άτυχος 29χρονος που οδηγούσε το μηχανάκι του συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ.

Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24.gr, διενεργείται προανάκριση από τους αστυνομικούς του ΑΤ Ερυμάνθου ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.