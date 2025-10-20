Αχαΐα: Ευρεία σύσκεψη για την ευλογιά αιγοπροβάτων – Τα άμεσα μέτρα

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, πραγματοποίησε επίσκεψη την Αχαΐα.

Κατά τη διάρκεια της είχε συνάντηση εργασίας στο γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριου Φαρμάκη. Στη συνέχεια ακολούθησε ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των αυξημένων κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Δυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία.

Συντονισμένη δράση – τι ενεργοποιείται άμεσα:

Κατά τη σύσκεψη συμφωνήθηκαν οι εξής ενέργειες:

•⁠⁠ Εντατικοποίηση ελέγχων & αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας σε όλες τις εκτροφές, με διαρκή ενημέρωση από τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες.

•⁠⁠Σταθμοί απολύμανσης σε πλήρη λειτουργία.

•⁠⁠Ορθή διαχείριση αποθεμάτων ζωοτροφών στις μολυσμένες εκτροφές από τους επόπτες ζωοτροφών (άμεση καταγραφή, φωτογράφιση, δέσμευση, τήρηση αρχείου).

•⁠⁠Ταχεία θανάτωση & καταστροφή μολυσμένων κοπαδιών εντός 72 ωρών από το θετικό εργαστηριακό αποτέλεσμα (και πάντως έως 4 ημέρες).

•⁠⁠Νέος κύκλος ενημέρωσης για τα μέτρα βιοασφάλειας, με προτεραιότητα στις πληγείσες περιοχές.

•⁠⁠Παράνομα εμβόλια: κάθε περιστατικό παράνομης εισαγωγής, διακίνησης και χρήσης των μη εγκεκριμένων εμβολίων παραπέμπεται άμεσα στις εισαγγελικές αρχές.

•⁠⁠Αποζημιώσεις: εφαρμόζεται απαρέγκλιτα το πλαίσιο που προβλέπει ότι δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις σε εκτροφές που δεν είναι εγγεγραμμένες στα επίσημα μητρώα/δεν διαθέτουν κωδικό εκμετάλλευσης, δεν έχουν ενημερωμένο μητρώο, δεν έχουν κάνει την προβλεπόμενη απογραφή, έχουν ζώα χωρίς ορθή σήμανση ή δεν εφαρμόζουν τα μέτρα βιοασφάλειας.

Παράλληλα, επιταχύνονται οι νόμιμες αποζημιώσεις για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ανδρέας Φίλιας, ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Θανάσης Μαυρομμάτης (Αιτωλοακαρνανίας), ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και ο αντιδήμαρχος Μεσολογγίου καθώς και η Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ κ. Κατερίνα Μαρίνου. Παρόντες ήταν επίσης υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εκπρόσωποι των αρμόδιων αστυνομικών αρχών.

Μήνυμα στήριξης προς τους κτηνοτρόφους

Το Υπουργείο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους, στηρίζει έμπρακτα τους κτηνοτρόφους: τεχνική υποστήριξη από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, σαφείς οδηγίες και επιτόπια καθοδήγηση για τη βιοασφάλεια, γρήγορες διαδικασίες στις μολυσμένες εκτροφές και επίσπευση των αποζημιώσεων όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, θεσπίζεται αναστολή και ρύθμιση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων έως 31 Δεκεμβρίου 2026 για όσους υφίστανται καθολική θανάτωση λόγω ευλογιάς (κεφαλαιοποίηση οφειλών προς ΕΦΚΑ, αναστολή εισφορών και φόρων χωρίς τόκους/προσαυξήσεις, παράταση ρυθμίσεων), ενώ προωθείται επανένταξη στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ από 1 Δεκεμβρίου 2025 με αυτόματη επαναφορά όσων απεντάχθηκαν, ρύθμιση οφειλών με μηδενικό επιτόκιο για καταναλώσεις έως 31/7/2024, κάλυψη της έντοκης επιβάρυνσης από το Δημόσιο και πρώτη δόση έως 31/12/2025.

Ενισχύονται οι έλεγχοι για να προστατευθούν οι συνεπείς και να αποτραπούν πρακτικές που βλάπτουν τον κλάδο.

Επίσης γίνεται συστηματική προσπάθεια, με εντατικούς ρυθμούς, ώστε οι πληρωμές αποζημιώσεων και επιδοτήσεων να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες καταβολές προς τους δικαιούχους.

Δήλωση του Γενικού Γραμματέα Σπύρου Πρωτοψάλτη:

«Η μάχη με την ευλογιά των αιγοπροβάτων κερδίζεται μόνο με συνέπεια, διαφάνεια και συνεργασία. Είμαστε όλοι μαζί — ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια, Δήμοι, κτηνιατρικές υπηρεσίες, αστυνομικές αρχές και παραγωγοί — σε καθημερινό συντονισμό για να περιορίσουμε τη διασπορά και να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία μας.

Εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα τα μέτρα: σταθμοί απολύμανσης όλη μέρα, αυστηρή βιοασφάλεια, ταχείες διαδικασίες στις μολυσμένες εκτροφές, ορθή διαχείριση ζωοτροφών και μηδενική ανοχή σε παράνομα εμβόλια. Οι αποζημιώσεις θα δίνονται σε όσους τηρούν τους κανόνες.

Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα — ακόμη και προσωρινό “lockdown” μετακινήσεων ζώων, ζωοτροφών και εξοπλισμού — όμως στόχος μας είναι να το αποφύγουμε. Καλώ όλους τους κτηνοτρόφους να τηρήσουν πιστά τις οδηγίες· με πειθαρχία και κοινή προσπάθεια θα κρατήσουμε τις μονάδες μας ασφαλείς και την παραγωγή μας όρθια.»

Δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Φίλια:

«Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, με συνεργασία και ενότητα θα κρατήσουμε τον πρωτογενή μας τομέα ζωντανό. Η Περιφέρεια έχει μπει στην πρώτη γραμμή της μάχης με κάθε μέσο και κάθε τρόπο. Το πρόβλημα της ευλογιάς στη Δυτική Ελλάδα θα ξεπεραστεί με αποτελεσματικά μέτρα και συνεργασία των κτηνοτρόφων με τις αρμόδιες αρχές. Στόχος μας είναι να προστατευτεί η κτηνοτροφία στην περιοχή θα διασφαλιστεί, προστατεύοντας τόσο τα ζώα όσο και το μέλλον των παραγωγών.

Η εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων ενισχύουν την εμπιστοσύνη για την οριστική υπέρβαση του προβλήματος, διασώζοντας την πολύτιμη παραγωγή και τη βιωσιμότητα του κλάδου.»