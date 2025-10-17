Χειροπέδες σε 60χρονο στον Έβρο – Έκανε παράνομη εισαγωγή εμβολίων ευλογιάς προβάτων

Χειροπέδες σε έναν 60χρονο άνδρα πέρασαν οι αρχές στον Έβρο καθώς προσπάθησε να εισάγει παράνομα στην Ελλάδα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο όχημα του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε κιβώτιο από φελιζόλ, το οποίο περιείχε 12 φιαλίδια υγρής ουσίας των 50ml που αποτελούσαν τον διαλύτη και 12 φιαλίδια σκόνης, τα οποία αποτελούσαν το εμβόλιο.

Ο άνδρας φέρεται να κατέθεσε ότι παρέλαβε το κιβώτιο από σταθμό λεωφορείων στην Κεσσάνη Τουρκίας, όπου το είχε αποστείλει άγνωστος αποστολέας από την Κωνσταντινούπολη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών.