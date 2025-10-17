Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 60χρονο στον Έβρο – Έκανε παράνομη εισαγωγή εμβολίων ευλογιάς προβάτων

Κατασχέθηκε κιβώτιο από φελιζόλ, το οποίο περιείχε 12 φιαλίδια υγρής ουσίας των 50ml

Χειροπέδες σε 60χρονο στον Έβρο – Έκανε παράνομη εισαγωγή εμβολίων ευλογιάς προβάτων
DEBATER NEWSROOM

Χειροπέδες σε έναν 60χρονο άνδρα πέρασαν οι αρχές στον Έβρο καθώς προσπάθησε να εισάγει παράνομα στην Ελλάδα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο όχημα του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε κιβώτιο από φελιζόλ, το οποίο περιείχε 12 φιαλίδια υγρής ουσίας των 50ml που αποτελούσαν τον διαλύτη και 12 φιαλίδια σκόνης, τα οποία αποτελούσαν το εμβόλιο.

Ο άνδρας φέρεται να κατέθεσε ότι παρέλαβε το κιβώτιο από σταθμό λεωφορείων στην Κεσσάνη Τουρκίας, όπου το είχε αποστείλει άγνωστος αποστολέας από την Κωνσταντινούπολη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

ΕΛΛΑΔΑ

