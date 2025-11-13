Αχαΐα: «Από την μάντρα έπεσαν με τη γουρούνα, δεν χτύπησε σε καμία γωνία» – Η αποκαλυπτική μαρτυρία για το 3χρονο αγοράκι (Βίντεο)

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια ανατρεπτική μαρτυρία για την τραγωδία με τον νεκρό 3χρονο Ανδρέα στην Αχαΐα, όπου ένας κάτοικος υποστηρίζει ότι ο θείος του μικρού έκανε βόλτες με γουρούνα έχοντας το παιδί μπροστά, και έπεσαν με το όχημα από τη μάντρα.

Όπως ανέφερε, ώρες πριν το μοιραίο δυστύχημα έκαναν βόλτες, ενώ στη συνέχεια φέρεται να εξαφανίστηκε το όχημα από συγγενείς ώστε να μην ανακατευτεί η αστυνομία.

Ο μάρτυρας μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» ανέφερε ότι «Τη συγκεκριμένη μέρα πριν το δυστύχημα είδα τον θείο και το μικρό να κάνουν μια βόλτα με την τετρακίνητη μηχανή, γουρούνα που τη λέμε εμείς, με το θείο του και ξέρω ότι από εκεί έπεσαν κάτω. Από τη μάντρα πέσανε κάτω με τη γουρούνα και έτσι έγινε το συμβάν. Δεν χτύπησε σε καμία γωνία, ούτε πουθενά».

«Στο χωριό κάνανε βόλτες, εκεί στο νεκροταφείο από πάνω. Ο θείος είχε το παιδάκι μπροστά. Πέσανε με τη γουρούνα από κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάρεσε το κεφάλι του και να πήρε το παιδί αγκαλιά και να έπεσε κάτω λιπόθυμος», είπε στην εκπομπή.

«Πιστεύω ότι πολλοί το ξέρουνε, αλλά λίγοι θα μιλήσουνε και εγώ έκανα την αρχή», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η κατάθεση του 25χρονου

Ο 25χρονος θείος, στην κατάθεση του υποστήριξε ότι παρέλαβε το παιδί από τους παππούδες και ότι κατά τη διάρκεια της βόλτας που έκαναν το είχε στην αγκαλιά του ώστε να το ηρεμήσει.

Συγκεκριμένα ο 25χρονος υποστήριξε ότι πήγαινε στην άκρη του δρόμου αγκαλιά με το παιδάκι, το οποίο είχε υπό την εποπτεία του, με αποτέλεσμα να πέσει μαζί με το παιδί από τη μάντρα ύψος περίπου δύο μέτρων. Το παιδί χτύπησε στο κεφάλι και οι παππούδες το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Οι γιατροί το παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση και προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά.