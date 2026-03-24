25η Μαρτίου: Υπό βροχή η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Με υπερηφάνεια, αν και υπό βροχή και συννεφιά, πραγματοποιήθηκε φέτος η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των εορτασμών για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Φέτος συμμετείχαν 237 σχολεία, με τους μαθητές να παρελαύνουν παρουσία πλήθους κόσμου και εκπρόσώπων της πολιτειακής, πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.

Μεταξύ άλλων, έδωσαν το παρών η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ.

Συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, παρέλασαν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών όλων των σχολείων του Δήμου Αθηναίων, με τον σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες το κάθε ένα, ενώ την παρέλαση «άνοιξε» το Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων, «Ευσέβιος Κυπουργός». ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Νωρίτερα, της παρέλασης προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την πρόεδρο του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς επίσης και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Δείτε φωτογραφίες από τη μαθητική παρέλαση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Τετάρτη 25/3, ανήμερα της εθνικής επετείου, θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα, αλλαγές δρομολογίων σε Τραμ και Μετρό

Λόγω της σημερινής μαθητικής παρέλασης, εφαρμόζονται ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και αλλαγές στη διέλευση οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές αλλαγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία και καθυστερήσεις.

Ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και αύριο (24 και 25 Μαρτίου) στα μέσα σταθερής τροχιάς – Μετρό και Τραμ – λόγω των παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ, θα παραμείνει κλειστός και τις δύο ημέρες από τις 8 το πρωί έως το πέρας των παρελάσεων, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.

Όσον αφορά το Τραμ, στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», σήμερα (24/3) τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση «Λ. Βουλιαγμένης», ενώ αύριο (25/3) στη στάση «Φιξ». Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», οι συρμοί θα τερματίζουν στη στάση «Σεφ» από τις 9:00 έως τις 14:00 και στη στάση «Π. Δημαρχείο» από τις 11:00 έως τη 13:00.

Αύριο, ανήμερα της επετείου, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα, παρουσία πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο

Τρίτη 24-3-2026 (Μαθητική Παρέλαση)

Από τις 10:00 το πρωί υπάρχει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ από τις 6:00 το πρωί απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων.

Οι περιορισμοί ισχύουν, μεταξύ άλλων, στις εξής οδούς:

– Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

– Λεωφόρος Βασ. Σοφίας (από Σέκερη έως Βασ. Αμαλίας, ρεύμα προς Πλ. Συντάγματος).

– Οδός Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

– Λεωφόρος Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

– Λεωφόρος Συγγρού (από Αθ. Διάκου έως Δ. Αρεοπαγίτου, ρεύμα προς Πλ. Συντάγματος).

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν επίσης μαθητικές παρελάσεις σε Δήμους της Αττικής, με ανάλογα μέτρα από την Τροχαία.

Τετάρτη 25-3-2026 (Στρατιωτική Παρέλαση)

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, στις 14:00, έως και το πέρας των εκδηλώσεων της Τετάρτης, ισχύουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και περιορισμοί στάσης και στάθμευσης σε κεντρικές οδούς της Αθήνας, όπως Αχιλλέως, Λένορμαν, Καλλιρόης, Πειραιώς, Σταδίου, Φιλελλήνων, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Συγγρού και άλλες.

Επιπλέον, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται γύρω από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, στις οδούς Μητροπόλεως, Αιόλου και Ερμού, καθώς και στην οδό Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου.