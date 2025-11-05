18 χρόνια μετά τα Ζωνιανά, ο πατέρας του Στάθη Λαζαρίδη μιλά για τη σιωπή και την ατιμωρησία

Δέκα οχτώ χρόνια μετά τα γεγονότα στα Ζωνιανά στην Κρήτη, ο πατέρας του αστυνομικού Στάθη Λαζαρίδη μιλάει για τη σιωπή και την ατιμωρησία που ακολούθησε την τραγωδία.

Η οικογένεια θυμάται την ημέρα της επιχείρησης (5 Νοεμβρίου 2007) όταν ο Στάθης τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρα Καλάσνικοφ στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν στο δωδέκατο αυτοκίνητο της ομάδας, και για οκτώ χρόνια παρέμεινε σε κώμα πριν φύγει τον Σεπτέμβριο του 2015 σε ηλικία 35 ετών.

Ο Γιάννης Λαζαρίδης περιγράφει τα όσα έζησαν: «Ο Στάθης ήταν στο δωδέκατο αυτοκίνητο. Χτυπούσαν με Καλάσνικοφ. Από τα μεγάφωνα του είπε ‘γυρίστε πίσω’ και πάνω στην αναστροφή που έκανε ο Στάθης μια σφαίρα από Καλάσνικοφ περνά από την κολώνα του αυτοκινήτου, την τρυπάει και χτυπάει στο κεφάλι». Θυμάται επίσης την ειδοποίηση από συνάδελφο και τα λόγια του γιατρού: «ο γιος σας είναι χάλια… πολύ σοβαρά, αυτά έχει η δουλειά μας».

Ο πατέρας του εκφράζει βαθιά απογοήτευση για την έλλειψη δικαίωσης: «Μου είπαν ότι πιάσανε τον δολοφόνο του Στάθη, μας είπαν όνομα, 96 συνεδριάσεις στον Άρειο Πάγο, ήμουν κάθε μέρα εκεί πέρα. Αλλά στο τέλος δεν βρήκανε από ποιο όπλο έφυγε η σφαίρα. Και στο τέλος όλοι αθώοι».

Σχολιάζοντας το περιβάλλον στην Κρήτη, ο κ. Λαζαρίδης επισημαίνει το πρόβλημα της σιωπής και του φόβου: «Στην Κρήτη ότι γίνεται είναι δύσκολο να βρεθούν οι ένοχοι. Ο ένας φοβάται τον άλλο. Αν μιλήσουν το θεωρούν ρουφιανιά». Αναφορές στη ζωή του Στάθη, όπως το βίντεο όπου είχε ζητήσει «να μας θυμάστε με αγάπη», προσθέτουν στην τραγική διάσταση της υπόθεσης, ενώ για την οικογένεια ο χρόνος σταμάτησε εκείνη τη μέρα.