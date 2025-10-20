Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους;
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Θα δώσει το παρών στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες

Θα βρεθεί στη συνάντηση της «Συμμαχίας των προθύμων» στο Λονδίνο

Ζελένσκι: Θα δώσει το παρών στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες
PAP
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να παραστεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πέμπτη, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Στη σύνοδο αυτή οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την άμυνα της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι αμέσως μετά θα ταξιδέψει στο Λονδίνο όπου θα διεξαχθεί την Παρασκευή μια συνάντηση της «Συμμαχίας των προθύμων», των συμμάχων του Κιέβου.

ΔΙΕΘΝΗ

