Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Ζελένσκι: Συναντήθηκε με τον γιο του πρώην Ιρανού μονάρχη Παχλεβί

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στο Παρίσι με τον Ιρανό αντιπολιτευόμενο Ρεζά Παχλαβί, όπου συζήτησαν την κατάσταση στο Ιράν και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του «τρομοκρατικού καθεστώτος».

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο σύμμαχος του Ισραήλ Παχλεβί, γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν που ανατράπηκε στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979, και η ομάδα του τον ενημέρωσαν για τα «σήματα που λαμβάνουν από το εσωτερικό της χώρας».

«Η ιεραρχία του καθεστώτος έχει πράγματι ήδη υποστεί σημαντικές απώλειες και είναι ζωτικής σημασίας το ιρανικό καθεστώς να μην κερδίσει τίποτα από αυτό και ο λαός του Ιράν να έχει μεγαλύτερη προστασία για τη ζωή του και περισσότερες ευκαιρίες να καθορίσει τη μοίρα του», έγραψε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο πόλεμος στην περιοχή δεν φέρνει «τίποτα καλό» στην Ουκρανία.

