Ζελένσκι στην Ευρώπη: Χρησιμοποιήστε τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία για να θέσετε τέλος στις πολεμικές ορέξεις της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της αυριανής κρίσιμης σημασίας συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία θα συζητηθούν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, κάλεσε σήμερα τους συμμάχους να εξακολουθήσουν να στηρίζουν το Κίεβο και να δείξουν στη Μόσχα ότι η συνέχιση του πολέμου είναι «άσκοπη».

«Το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων – το αποτέλεσμα για την Ευρώπη – πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η Ρωσία να νιώσει ότι η επιθυμία της να συνεχίσει τον πόλεμο τη νέα χρόνια θα είναι άσκοπη, επειδή η Ουκρανία θα έχει υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελένσκι στην βραδινή του ομιλία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους εταίρους της Ουκρανίας να λάβουν απόφαση σχετικά με τη χρήση των σχεδόν 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στην Euroclear του Βελγίου, για τη στήριξη ενός δανείου προς την Ουκρανία.

«Χρειαζόμαστε όλοι οι εταίροι μας να έχουν το θάρρος να δουν την αλήθεια, να την αναγνωρίσουν και να ενεργήσουν αναλόγως», δήλωσε ο Ζελένσκι. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία με τις ενέργειές της δείχνει ότι σκοπεύει να συνεχίσει τον πόλεμο και το επόμενο έτος.

Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα καταλάβει με τη βία περισσότερες περιοχές της Ουκρανίας, εάν το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν αποδεχθούν τις προτάσεις των ΗΠΑ για ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις δηλώσεις που έκανε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι στόχοι της Μόσχας στη χώρα «θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία», δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να διεξάγει ένα νέο «έτος πολέμου» στην Ουκρανία το 2026. «Σήμερα, ακούσαμε ένα νέο μήνυμα από τη Μόσχα ότι ετοιμάζονται την επόμενη χρονιά για άλλο ένα έτος πολέμου», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.