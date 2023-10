Η υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, είναι “απίστευτα ενθαρρυντική” για την Ουκρανία και τους στρατιώτες της, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν, που συζήτησε το θέμα της στρατιωτικής υποστήριξης του Κιέβου με τον Ζελένσκι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες, Πέμπτη, θα ζητήσει από το Κογκρέσο 100 δισεκ. δολάρια για νέες δαπάνες, περιλαμβανομένων 60 δισεκ. δολαρίων για την Ουκρανία και 14 δισεκ. δολαρίων για το Ισραήλ, δήλωσε πηγή που γνωρίζει για το σχέδιό του.

Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη πηγή βοήθειας από μόνες τους προς το Κίεβο αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πέρυσι τον Φεβρουάριο. Το μισό ποσό των 60 δισεκ. δολαρίων που ζητάει ο Μπάιντεν για την Ουκρανία θα κατευθυνθεί για αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των αποθεμάτων αμερικανικών όπλων, ανέφερε η πηγή.

“Η ακλόνητη δικομματική υποστήριξη για την Ουκρανία στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι απίστευτα ενθαρρυντική για όλους τους μαχητές μας και για ολόκληρο το έθνος μας”, έγραψε σήμερα ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

I thank @POTUS Joe Biden for his powerful address. Together, we will not allow hatred destroy freedom, and we will not let terrorists destroy democracy.



Ukraine is grateful for all the U.S. support and its unfaltering belief that humanism, freedom, independence, and rules-based…