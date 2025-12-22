Ζελένσκι: Περιμένω την αναφορά από την διαπραγματευτική ομάδα μας – Η αμερικανική πλευρά να επιτύχει μια απάντηση από τη Ρωσία

Το δικό του μήνυμα για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο με τη Ρωσία έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε περιμένει πλέον την πλήρη αναφορά της διαπραγματευτικής ομάδας της χώρας μετά από συναντήσεις στην Αμερική με εκπροσώπους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικά:

Σήμερα επιστρέφει η διαπραγματευτική μας ομάδα μετά από συναντήσεις στην Αμερική με εκπροσώπους του Προέδρου Τραμπ, και αύριο το πρωί αναμένω πλήρη αναφορά σχετικά με τα έτοιμα έγγραφα. Δουλέψαμε πολύ, και κυρίως τα έγγραφα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας, καθώς και τα 20 σημεία του βασικού εγγράφου – το βασικό πλαίσιο που συζήτησαν οι ουκρανική και αμερικανική αντιπροσωπείες. Ο Ρουστέμ Ουμέροφ και ο Αντρέι Γκνάτοφ θα υποβάλουν την έκθεσή τους αύριο.

Είναι σημαντικό η αμερικανική πλευρά να μπορέσει να επιτύχει και μια απάντηση από τη Ρωσία – μια πραγματική προθυμία αυτής της χώρας να επικεντρωθεί σε κάτι άλλο, όχι στην επιθετικότητα. Φυσικά, μετά από τόσα χρόνια υβριδικού πολέμου, που τώρα έχει εξελιχθεί σε πλήρη πόλεμο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ο Πούτιν θα μπορέσει να ζήσει χωρίς δολοφονίες και εισβολές. Ωστόσο, η μείωση της τιμής του ρωσικού πετρελαίου, οι ισχυρές κυρώσεις της διεθνούς κοινότητας και η συνέχιση όλων των άλλων μορφών πίεσης είναι στοιχεία που θα πείσουν ακόμη και ένα τόσο πεισματάρικο άτομο. Ο Πούτιν πολεμάει όσο έχει χρήματα για να αγοράζει την πίστη του περιβάλλοντός του και του ρωσικού λαού και ταυτόχρονα να πληρώνει για τις δολοφονίες στο μέτωπο. Και κατά τη διάρκεια αυτού του έτους έχουν γίνει πολλά για να μειωθούν τα χρήματα της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Είμαι ευγνώμων σε όλους τους στρατιώτες μας για τις διπλωματικές απεργίες – τώρα σχεδόν κάθε μέρα υπάρχει αποτέλεσμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στις διπλωματικές απεργίες κατά των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου. Είναι θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική και άλλοι εταίροι ασκούν πίεση στις ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τα δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο και να συντηρήσει τους φίλους του Πούτιν αντιμετωπίζουν όλο και πιο συχνά προβλήματα σε βασικές θαλάσσιες περιοχές. Θα επιβληθούν και νέες διεθνείς κυρώσεις κατά των δεξαμενόπλοιων και όλης της υποδομής τέτοιων εξαγωγών: εταιρειών, ασφαλιστικών εταιρειών, καπετάνιων και πληρωμάτων, φυσικά.

Ετοιμάζουμε και τα νέα μας πακέτα κυρώσεων εναντίον διαφόρων προσώπων – όχι μόνο Ρώσων – που εργάζονται για την αμυντική βιομηχανία του επιτιθέμενου. Και οι προτάσεις μας για κυρώσεις λαμβάνονται πάντα υπόψη από τους εταίρους μας. Αυτή είναι μία από τις προτεραιότητες της εξωτερικής μας πολιτικής – οι κυρώσεις της Ουκρανίας να είναι συγχρονισμένες με αυτές των εταίρων μας.

Σήμερα, ανανέωσα ακριβώς αυτά τα καθήκοντα για τους Ουκρανούς διπλωμάτες – τους ευχήθηκα για την επαγγελματική τους ημέρα και ευχαρίστησα όλους όσους εργάζονται πραγματικά για την εξωτερική μας πολιτική, ώστε η Ουκρανία να είναι αποτελεσματική στις εξωτερικές υποθέσεις, γιατί αυτό είναι τώρα μία από τις βάσεις της άμυνάς μας. Η δύναμη της Ουκρανίας είναι η ενότητα με τον κόσμο, και τώρα έχουμε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο αυτής της ενότητας. Ποτέ στην ιστορία της η Ουκρανία δεν είχε τέτοια υποστήριξη από τους εταίρους της όπως αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν εύκολο να επιτύχουμε αυτό το επίπεδο, όπως δεν είναι εύκολο να διατηρούμε μήνα με τον μήνα την προσοχή του κόσμου στην Ουκρανία – παρά τα πάντα. Δεν αφήσαμε την Ουκρανία να ξεχαστεί, δεν αφήσαμε άλλα θέματα και προβλήματα να επισκιάσουν την προσοχή προς την Ουκρανία. Οι κοινωνίες των εταίρων μας υποστηρίζουν – το κράτος μας, την άμυνά μας, και αυτό είναι σημαντικό, μας δίνει τη δύναμη να αμυνθούμε.

Σήμερα είχα επίσης την τιμή να ευχαριστήσω τους Ουκρανούς ενεργειακούς μας – όλους τους ήρωές μας, που κυριολεκτικά κάθε μέρα νικούν τη Ρωσία με τη δουλειά τους. Αποκαθιστούν την παραγωγή ενέργειας. Αποκαθιστούν τον εφοδιασμό. Αποκαθιστούν τη φυσιολογική ζωή για τους Ουκρανούς. Και πραγματικά η Ουκρανία μπορεί να είναι περήφανη για την επαγγελματική ικανότητα των εργαζομένων μας στον τομέα της ενέργειας. Σας ευχαριστούμε.

Σήμερα μιλήσαμε με τον Πρόεδρο της Βουλής της Ουκρανίας, Ρουσλάνα Στεφάντσουκ. Μεταξύ άλλων, ζήτησα από τον Ρουσλάνα, μαζί με το σώμα των βουλευτών, καθώς και με κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, να προετοιμάσουν προτάσεις για τον καθορισμό νέων και λογικών προσεγγίσεων για τις εορταστικές και ειδικές ημέρες του ημερολογίου μας. Υπάρχουν κακές ημερολογιακές συμπτώσεις – και ο πόλεμος επέφερε πολλές τέτοιες αλλαγές. Όταν οι ημέρες των τραγωδιών συμπίπτουν με τις ημέρες των επαγγελματικών εορτών. Ή όταν σε μια μέρα από τη σοβιετική εποχή και τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας – συμπίπτουν πολλές εντελώς διαφορετικές επαγγελματικές ημέρες. Όλα αυτά πρέπει να τακτοποιηθούν. Ευχαριστούμε όλους όσους θα βοηθήσουν. Όπως το πραγματικό Χριστούγεννα έγινε εύκολα αποδεκτό – στις 25 Δεκεμβρίου – έτσι και οι άλλες ημερομηνίες πρέπει να είναι δίκαιες και σωστές. Ευχαριστώ όλους όσους εργάζονται για το κράτος και τον λαό μας!

Δόξα στην Ουκρανία!