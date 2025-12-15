Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν να βρεθεί συμβιβασμός στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα κατά την διάρκεια συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει επώδυνο στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν την Ουκρανία να βρεθεί ένας συμβιβασμός.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Βερολίνο, πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια δίκαιη συνεργασία που θα οδηγήσει σε μια ισχυρή ειρηνευτική συμφωνία και ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συνεχίσουν να συνομιλούν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο χρειάζεται μια σαφή κατανόηση των εγγυήσεων ασφαλείας από τους συμμάχους του, πριν λάβει οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με την πρώτη γραμμή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε. «Έχω δει τις λεπτομέρειες» και «φαίνονται αρκετά καλές, παρόλο που είναι μόνο ένα πρώτο προσχέδιο», συνέχισε ο Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός.