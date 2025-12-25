Ζελένσκι: Με ευχή για ειρήνη στους Ουκρανούς και… κατάρα στον Πούτιν το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του (βίντεο)

Ευχές για ειρήνη στην Ουκρανία και… θάνατο του Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του προς τον λαό της Ουκρανίας, που αναρτήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 24/12 στο X.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, διάρκειας περίπου 8 λεπτών, για τα Χριστούγεννα ο Ουκρανός πρόεδρος ευχήθηκε για τον Ρώσο ομόλογό του «μακάρι να πεθάνει» (!), χωρίς, όμως, να τον κατονομάσει.

«Σήμερα όλοι έχουμε ένα όνειρο και κάνουμε μία ευχή για όλους. “Μακάρι να πεθάνει”, εύχεται ο καθένας ξεχωριστά, όμως όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, οι ευχές μας είναι ευρύτερες. Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε γι’ αυτήν», είπε ο Ζελένσκι. Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε παρουσιάσει σε δημοσιογράφους το αναθεωρημένο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με όσα είπε, το σχέδιο προβλέπει:

– Την επιβεβαίωση της κυριαρχίας της Ουκρανίας.

– Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ στα πρότυπα του άρθρου 5 του καταστατικού της Συμμαχίας.

– Νομοθετική κατοχύρωση από τη Ρωσία της πολιτικής μη επιθετικότητας απέναντι στην Ουκρανία και την Ευρώπη.

– Την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το BBC, «ο Ζελένσκι σημείωσε ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει άλυτο. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, η Ουκρανία θα διεξάγει προεδρικές εκλογές μόνο μετά την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας».

Το δεύτερο «αγκάθι» του σχεδίου Τραμπ μετά το εδαφικό, είναι το καθεστώς του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, τον οποίο τώρα ελέγχει ο ρωσικός στρατός.

Πάντως, η Μόσχα δεν σχολίασε το περιεχόμενο του σχεδίου.