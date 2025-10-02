Ζελένσκι: Κατηγορεί την Ρωσία ότι διέκοψε την ηλεκτροδότηση στο Τσέρνομπιλ – “Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος”

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε χθες Τετάρτη τη Ρωσία ότι αυξάνει τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος, καταγγέλλοντας επίθεση που προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στον παροπλισμένο πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ζελένσκι αναφέρει πως περισσότερα από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιδρομή εναντίον της πόλης Σλαβούτιτς, εξαιτίας της οποία διεκόπη για τρεις ώρες η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον σταθμό του Τσερνόμπιλ, όπου το 1986 συνέβη η χειρότερη πυρηνική καταστροφή παγκοσμίως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι μια επίθεση στις εγκαταστάσεις του Σλαβούτιτς θα είχαν τέτοιες επιπτώσεις στο Τσερνόμπιλ», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Και αυτή ήταν μια σκόπιμη επίθεση, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 20 drones, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ρωσο-ιρανικά Shahed», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε επίσης πως η Ρωσία δεν έκανε τίποτα για να αποκαταστήσει την εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων –, υποστηρίζοντας πως η Μόσχα εκμεταλλεύεται την «αδύναμη» στάση που υιοθετεί ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και ο επικεφαλής της, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Η απώλεια της κύριας πηγής τροφοδοσίας του με ηλεκτρική ενέργεια έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς η ηλεκτροδότηση είναι απαραίτητη για την ψύξη των αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού, έστω κι αν είναι κλειστοί.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ έχει απευθύνει κατ’ επανάληψη έκκληση στις αντιμαχόμενες πλευρές για μέγιστη αυτοσυγκράτηση των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

Ουκρανία: Οικογένεια ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone

Την τελευταία φορά που η Νατάλια είδε τη γειτόνισσά της, την Αλιόνα Λεσνιτσένκο, στο χωριό Τσερνετσίνα της βορειοανατολικής Ουκρανίας, η γυναίκα ψώνιζε για τα δυο παιδιά της. «Τους αγόραζε ό,τι ήθελαν», θυμάται η Νατάλια για την 26χρονη μητέρα. «Καραμέλες, λεμονάδα, πίτες, λουκάνικα, τυρί. Τα πάντα…»

Η Αλιόνα φρόντιζε τα παιδιά της, τονίζει η Νατάλια, όμως ήταν ανήμπορη να τα προστατεύσει όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το σπίτι της οικογένειας, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη. Το drone σκότωσε την Αλιόνα, η οποία κυοφορούσε δίδυμα, τον σύζυγό της και τους δύο γιους τους, ηλικίας 4 και 6 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες Τετάρτη, οι κάτοικοι της Τσερνετσίνα είπαν το τελευταίο αντίο στην οικογένεια Λεσνιτσένκο, σοκαρισμένοι από την τραγωδία που προκάλεσε η επιδρομή ρωσικού drone στο χωριό τους. «Δεν υπήρξαν επιθέσεις εδώ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου», είπε η Αλίνα Λαγκόιντα, φίλη της οικογένειας. «Προς τι όλο αυτό;»

Ο σύζυγος της Αλιόνα, ο Ολεξάντρ, είχε πολεμήσει στο μέτωπο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μια άλλη γειτόνισσα, η Λιουμπόβ Παντσένκο. «Πολέμησε ξανά και ξανά, αργότερα ήρθε εδώ. Και συνέβη αυτό», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος κεντρικού δρόμου από όπου πέρασε η νεκρώσιμη πομπή. Ορισμένοι εξ αυτών κρατούσαν μπουκέτα με μπλε και κίτρινα λουλούδια, στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.