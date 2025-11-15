Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Ζελένσκι: «Η Ελλάδα μεγιστοποιεί τις επιλογές μας για την προμήθεια φυσικού αερίου»

Το μήνυμα του προέδρου της Ουκρανίας

Το δικό του μήνυμα για την επίσκεψη στην Ελλάδα την Κυριακή 16/11 έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, με βίντεο που ανήρτησε το Σάββατο 15/11 ο Ουκρανός πρόεδρος στάθηκε στις συζητήσεις για τον τομέα της ενέργειας με την Ελλάδα.

«Συνάπτουμε επίσης μία συμφωνία με την Ελλάδα για την ενέργεια, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιλογές για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία, τόσο για αυτόν τον χειμώνα όσο και στρατηγικά μακροπρόθεσμα» είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

