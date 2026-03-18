Ζαχάροβα: “Η Δύση απειλεί την Ρωσία στην Αρκτική” – Επεκτείνει την στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή η Μόσχα

Ένα νέο μέτωπο που μπορεί να φέρει τον κόσμο αντιμέτωπο με έναν γενικευμένο πόλεμο φαίνεται να ανοίγει στην Αρκτική μετά τις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

Η ίδια έκανε λόγο για κινήσεις της Δύσης στην Αρκτική οι οποίες “θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ρωσίας”. Για τον λόγο αυτό, η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, τονίζοντας ότι οι συγεκριμένες εξελίξεις «αυξάνουν την πιθανότητα μίας στρατιωτικής σύγκρουσης».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, επεσήμανε ωστόσο, ότι η Μοσχα θα κάνει ό,τι μπορεί, προκειμένου να διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, αφήνονντας ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Η Ρωσία καταδίκασε επίσης το πλήγμα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ στο Ιράν, το οποίο σημειώθηκε μία ημέρα νωρίτερα και, όπως ανέφερε, βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από ενεργειακή μονάδα.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία κατασκεύασε τον σταθμό της Μπουσέρ και συμβάλλει στη λειτουργία του.

Το Ιράν δήλωσε την Τρίτη στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ότι η επίθεση δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς.