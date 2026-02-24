Υπόθεση Έπσταϊν: Ελεύθερος με εγγύηση ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον της Βρετανίας

Ελεύθερος αφέθηκε, αφού κατέβαλε εγγύηση, ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, που συνελήφθη χθες Δευτέρα, στο πλαίσιο έρευνας για υπόνοιες «παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα» σχετικά με το σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τη μητροπολιτική αστυνομία της Βρετανίας, «άνδρας 72 ετών» αφέθηκε ελεύθερος και η έρευνα συνεχίζεται.

Αφού αφέθηκε ελεύθερος, ο Λόρδος Μάντελσον επέστρεψε στην κατοικία του στο Λονδίνο, όπως μετέδωσε το BBC.

Μετά τη σύλληψη, η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση, δήλωσε ότι «επαινούμε τις βρετανικές αρχές για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων και για την αντιμετώπιση των αρχείων Έπσταϊν με την απαιτούμενη σοβαρότητα».

«Η αντίθεση με τη συνεχιζόμενη αδράνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιαμφισβήτητη. Οι επιζώντες αξίζουν διαφάνεια, ταχεία έρευνα και πραγματική δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως των εμπλεκομένων» ανέφερε η ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση, όπως μεταδίδει το BBC, θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με την αστυνομία για το ποια έγγραφα μπορούν να δοθούν στη δημοσιότητα, η οποία επιδιώκει τη δημοσιοποίηση εγγράφων που θα ενισχύουν τον ισχυρισμό του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ότι ο Λόρδος Μάντελσον «είχε πει ψέματα» κατά τη διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας.

Η έρευνα σε βάρος του Πίτερ Μάντελσον άρχισε έπειτα από καταγγελίες ότι, κατά τη θητεία του ως υπουργός, φέρεται να διαβίβασε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο ίδιος δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τα αρχεία Έπσταϊν, ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, η θέση του είναι ότι «δεν έχει ενεργήσει με κανέναν εγκληματικό τρόπο» και ότι δεν είχε οικονομικό κίνητρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 72χρονος απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το εύρος της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον Έπσταϊν.

Τα email μεταξύ του Μάντελσον και του Επστάιν, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα τέλη Ιανουαρίου, έδειξαν ότι οι δύο άνδρες είχαν μια στενότερη σχέση από ό,τι είχε γίνει δημόσια γνωστό, και ο Μάντελσον είχε μοιραστεί πληροφορίες με τον χρηματοδότη όταν ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν.

Ο Μάντελσον, ο οποίος παραιτήθηκε αυτόν τον μήνα από το Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ και από τη θέση του στην άνω βουλή του κοινοβουλίου, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι μετάνιωσε «βαθιά» για την προηγούμενη σχέση του με τον Έπσταϊν.