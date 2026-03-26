Ξανά στο δικαστήριο σήμερα ο Μαδούρο – Καταγγέλλει παρέμβαση της Ουάσινγκτον στη δυνατότητά να υπερασπιστεί τον εαυτό του

Σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις ΗΠΑ θα βρεθεί σήμερα, Πέμπτη 26 Μαρτίου, ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από περίπου 2,5 μήνες.

Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας θα προσπαθήσει να πείσει τον δικαστή ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη δυνατότητά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι κατηγοριών που σχετίζονται με την ναρκοτρομοκρατία και ότι η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί.

Η ακρόαση έχει οριστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή Άλβιν Χελερστάιν, ο οποίος είχε αρχικά δώσει χρόνο στους δικηγόρους του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, να εξετάσουν το αποδεικτικό υλικό και να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα των νομικών κινήσεων, καθώς και πιθανή ημερομηνία δίκης.

Ο συνήγορος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ότι ενδέχεται να αποσυρθεί από την υπόθεση, εάν οι ΗΠΑ δεν επιτρέψουν στη κυβέρνηση της Βενεζουέλας να καλύψει τα δικαστικά έξοδα της υπεράσπισης.

Σύμφωνα με τον Πόλακ, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών αρχικά ενέκρινε και στη συνέχεια ανακάλεσε άδεια που επέτρεπε στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας να πληρώσει τις νομικές αμοιβές. Τόσο ο Μαδούρο όσο και η κυβέρνηση της χώρας τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται ειδική άδεια για οποιαδήποτε πληρωμή, ώστε να μην παραβιάζονται οι σχετικοί κανονισμοί.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η ανάκληση της άδειας παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα του Μαδούρο να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ενώ η δικηγόρος της Φλόρες συντάχθηκε με το αίτημα για απόσυρση της υπόθεσης.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η αρχική άδεια του υπουργείου αποτέλεσε «διοικητικό λάθος» και ότι εξακολουθεί να επιτρέπεται στο ζεύγος να χρησιμοποιήσει προσωπικά κεφάλαια στη Βενεζουέλα για την κάλυψη των εξόδων υπεράσπισης. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε δικαστικό έγγραφο, οι κανονισμοί του υπουργείου απαγορεύουν τη χρήση κεφαλαίων που ελέγχονται από οντότητα υπό κυρώσεις για την πληρωμή δικηγόρων άλλου προσώπου που επίσης βρίσκεται υπό κυρώσεις.