WSJ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε στους Ευρωπαίους ότι ο Πούτιν δέχθηκε παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου στις Ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι η Ρωσία δέχεται την ύπαρξη δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal.

Κατά την ίδια πηγή, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησαν πως η παρουσία στρατευμάτων της Δύσης θα διασφαλίσει την βιωσιμότητα της ειρήνης στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο παροχής αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία κάτι που σηματοδοτεί μία μεγάλη αλλαγή στην στάση του για τον ρόλο των ΗΠΑ στον τερματισμό του πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα στον ηγέτη της Ουκρανίας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει τις υπόλοιπες γραμμές του μετώπου, αν το Κίεβο συμφωνήσει να αποσυρθεί από τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που επικαλείται η WSJ, ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν αποδέχθηκε πως κάθε ειρηνευτική συμφωνία θα έπρεπε να περιλαμβάνει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ενώ οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Τραμπ, αλλά δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν την Ουκρανία και να ενισχύσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η πηγή ανέφερε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επίσης προσκληθεί να συμμετάσχουν στις συνομιλίες αυτές.

Το Κίεβο επιδιώκει εδώ και καιρό αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας ως ασπίδα απέναντι σε μελλοντική επιθετικότητα από τη Ρωσία, στο πλαίσιο

οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ επέμεναν ότι η Ουάσινγκτον δεν θα αναλάβει ρόλο εγγυητή για το Κίεβο και πως αυτή η επιμονή του Ζελένσκι να εξασφαλίσει κάποιες εγγυήσεις, είχε οδηγήσει στο θερμό επεισόδιο με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει δημόσια το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία μετά την άφιξη του Τραμπ στην Αλάσκα για τη συνάντηση με τον Πούτιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλάζει στάση ο Τραμπ

ο Ντόναλντ Τραμπ όμως φαίνεται να αλλάζει τη στάση του αναφορικά με το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς για μήνες είχε απορρίψει τα σχετικά αιτήματα του Ζελένσκι, καθώς δεν θα ήθελε να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε έναν ξένο πόλεμο.

Όπως ανέφεραν τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στην επικοινωνία, οι εγγυήσεις που περιέγραψε ο Τραμπ θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη σε μια ευρωπαϊκά καθοδηγούμενη δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία, χωρίς όμως δέσμευση για μόνιμη παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ μίλησε για διμερείς δεσμεύσεις ασφαλείας και για οικονομική και στρατιωτική στήριξη στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας κάτω από έναν δυτικό συνασπισμό στον οποίο θα συμμετείχαν και οι ΗΠΑ.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υπογράμμισαν το Σάββατο 17 Αυγούστου, σε κοινή ανακοίνωση πως η Ουκρανία χρειάζεται «αδιαπραγμάτευτες εγγυήσεις ασφαλείας» για να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, καλωσορίζοντας τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν τέτοιες εγγυήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόνο με επίσημη πρόσκληση στον Λευκό Οίκο οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα μεταβούν την Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο, μεταδίδει η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσφέρει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την δυνατότητα να συνοδεύεται από Ευρωπαίους πολιτικούς, δεν υπάρχει ωστόσο επίσημη πρόσκληση για τους ίδιους. Οι Ευρωπαίοι, σημειώνει η BILD, «είναι αποφασισμένοι να αποφύγουν ένα καθαρό σόου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έγγραφα της συνόδου κορυφής βρέθηκαν σε εκτυπωτή στην Αλάσκα

Προπαρασκευαστικά έγγραφα για συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκαν σε εκτυπωτή ξενοδοχείου στο Άνκορατζ, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικού μέσου ενημέρωσης.

Το ραδιοφωνικό δίκτυο NPR μετέδωσε ότι οκτώ σελίδες ανακαλύφθηκαν χθες, Παρασκευή, το πρωί σε εκτυπωτή του Captain Cook Hotel, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 λεπτών με το αυτοκίνητο από τη στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, όπου συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στα έγγραφα, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το NPR, περιλαμβάνονται ένα λεπτομερές πρόγραμμα με συγκεκριμένες αίθουσες συναντήσεων, πρόσωπα επαφής από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αριθμούς τηλεφώνων, το μενού για το σχεδιαζόμενο γεύμα, μίνι βιογραφικά με φωτογραφίες των συμμετεχόντων.

Το γεύμα περιλάμβανε πράσινη σαλάτα, φιλέ μινιόν και βακαλάο, με επιδόρπιο κρεμ μπρουλέ.

Επίσης στα έγγραφα υπήρχαν οδηγοί προφοράς για τα ρωσικά ονόματα, μεταξύ των οποίων «POO-tihn» για τον ρώσο πρόεδρο.

Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας διατύπωσαν επικρίσεις.

«Είναι άλλη μια απόδειξη της τσαπατσουλιάς και της ανικανότητας της κυβέρνησης», δήλωσε στο ραδιοσταθμό ο Τζον Μάικελς, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA). «Δεν αφήνεις πράγματα σε εκτυπωτές. Τόσο απλό είναι».