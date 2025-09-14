Βρετανία: Στάρμερ υπερασπίζεται τις ειρηνικές διαδηλώσεις μετά την ογκώδη πορεία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν ειρηνικά, αφού περισσότεροι από 110.000 διαδηλωτές βγήκαν χθες Σάββατο στους δρόμους του Λονδίνου παίρνοντας μέρος σε πορεία κατά της μετανάστευσης, όμως καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον της αστυνομίας τονίζοντας ότι η Βρετανία χτίστηκε πάνω στην ανεκτικότητα και τη διαφορετικότητα.

Ο ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον οργάνωσε τη χθεσινή πορεία με σύνθημα “Unite the Kingdom”, στην οποία πήραν μέρος περίπου 110.000 άνθρωποι. Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι 26 μέλη της τραυματίστηκαν και επεσήμανε ότι μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει σε 24 προσαγωγές — τρεις γυναίκες και 21 άνδρες–, ενώ αναμένονται και άλλες.

«Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν ειρηνικά. Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα των αξιών της χώρας μας», τόνισε ο Στάρμερ στο Χ.

«Αλλά δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις εναντίον αστυνομικών που κάνουν τη δουλειά τους ούτε άνθρωποι να νιώθουν φόβο στους δρόμους μας εξαιτίας της καταγωγής ή του χρώματος του δέρματός τους», πρόσθεσε.

Η μετανάστευση έχει αναχθεί σε βασικό πολιτικό ζήτημα στη Βρετανία τους τελευταίους μήνες, περισσότερο από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας. Το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα τεταμένο με πολλές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και επεισόδια έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο.

Από την αρχή του έτους περισσότεροι από 28.000 μετανάστες έχουν διασχίσει τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια για να φτάσουν στις βρετανικές ακτές.

Πολλοί από τους διαδηλωτές που βγήκαν χθες στους δρόμους του Λονδίνου κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας, ενώ άλλοι είχαν φέρει μαζί τους σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ή φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα MAGA (Make America Great Again) του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και είχαν πανό κάποια από τα οποία έγραφαν συνθήματα κατά των μεταναστών, όπως «στείλτε τους σπίτι» και «σταματήστε τα πλοιάρια».

«Η Βρετανία είναι ένα κράτος που χτίστηκε υπερήφανα με βάση την ανεκτικότητα, τη διαφορετικότητα και τον σεβασμό. Η σημαία μας αντιπροσωπεύει την ποικιλόμορφη χώρα μας και δεν θα την παραδώσουμε ποτέ σε αυτούς που τη χρησιμοποιούν σαν σύμβολο της βίας, του φόβου και του διχασμού», υπογράμμισε σήμερα ο Στάρμερ.

Το μέγεθος της πορείας φάνηκε να αιφνιδιάζει την αστυνομία, η οποία επεσήμανε ότι σε κάποια σημεία το συγκεντρωμένο πλήθος ήταν πολύ μεγάλο και δεν χωρούσε στην εγκεκριμένη από τις αρχές διαδρομή. Πρόσθεσε επίσης ότι αστυνομικοί αντιμετώπισαν «απαράδεκτη βία», με κάποιους να δέχονται κλοτσιές και μπουνιές, ενώ εναντίον τους εκτοξεύθηκαν μπουκάλια και άλλα αντικείμενα.

Πολλές προσωπικότητες της δεξιάς και της άκρας δεξιάς από τη Βρετανία και το εξωτερικό εκφώνησαν ομιλίες κατά τη χθεσινή πορεία, ανάμεσά τους ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ που απευθύνθηκε στο πλήθος μέσω βίντεο.

«Είτε επιλέγετε τη βία είτε όχι, η βία θα σας βρει», είπε ο Μασκ. «Είτε θα απαντήσετε είτε θα πεθάνετε», πρόσθεσε.

«Για όσους ανησυχούν για την άνοδο του ακροδεξιού ακτιβισμού και την κανονικοποίηση των βίαιων αντιμεταναστευτικών και αντιμουσουλμανικών αισθημάτων, αυτό θα μπορούσε να είναι σημάδι των ζοφερών καιρών που έρχονται», σχολίασε σε ανακοίνωσή της η μη κυβερνητική οργάνωση Hope not Hate.