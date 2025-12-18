Βρετανία: Οικογένειες ακτιβιστών σε απεργία πείνας απευθύνουν έκκληση στην κυβέρνηση

Οικογένειες, δικηγόροι και υποστηρικτές των συλληφθέντων φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών που πραγματοποιούν απεργία πείνας στη Βρετανία, απηύθυναν σήμερα επείγουσα έκκληση στην κυβέρνηση, προειδοποιώντας ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα αντιμετωπίζουν κίνδυνο που απειλεί τη ζωή τους. Οκτώ άνθρωποι συμμετείχαν στην απεργία πείνας, ορισμένοι από τότε που ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου, και δικηγόροι είπαν πως η υγεία των υπόλοιπων έξι, ηλικίας από 20 έως 31 ετών, επιδεινώνεται και ο θάνατος είναι πιθανό να επέλθει αν δεν επέμβει η κυβέρνηση, Ένας από τους έξι πραγματοποιεί μερική απεργία πείνας λόγω ανησυχιών για την υγεία του καθώς πάσχει από διαβήτη.

Ο Κέσερ Ζούχραχ διακομίστηκε στο νοσοκομείο χθες, Τετάρτη, έπειτα από 46 ημέρες χωρίς τροφή, σύμφωνα με την οργάνωση Defend Our Juries. «Η καρδιά του αδυνατίζει, και οι σφυγμοί του πέφτουν… τι περιμένουμε;» δήλωσε η Σαχμίνα Αλάμ, ο αδελφός της οποίας, ο 28χρονος Καμράν Άχμεντ, πραγματοποιεί απεργία πείνας εδώ και 39 ημέρες. «Καλούμε την κυβέρνηση να συναντηθεί μαζί μας επειγόντως επειδή οι ζωές των απεργών πείνας είναι στα χέρια της». Τέσσερις από τους ακτιβιστές φυλακίστηκαν ως ύποπτοι για ανάμιξη στη διάρρηξη σε αμυντική εταιρία που συνδέεται με το Ισραήλ πέρυσι, ενώ άλλοι τέσσερις κατηγορούνται ότι εισέδυσαν σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στην κεντρική Αγγλία και προκάλεσαν ζημιές σε δύο αεροπλάνα διαμαρτυρόμενοι για την υποστήριξη της Βρετανίας στο Ισραήλ. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν εξ ονόματος της Palestine Action πριν από την απαγόρευση και τη συμπερίληψη της οργάνωσης στις τρομοκρατικές οργανώσεις.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί για την καλή κατάσταση της υγείας των απεργών πείνας. Η Palestine Action απαγορεύθηκε τον Ιούλιο, και τοποθετήθηκε στην ίδια μοίρα με το Ισλαμικό Κράτος ή την Αλ Κάιντα. Το να είναι κάποιος μέλος της οργάνωσης θεωρείται έγκλημα με μέγιστη ποινή τα 14 χρόνια φυλάκισης. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί από τότε επειδή κρατούσαν εμβλήματα υποστήριξης στην οργάνωση.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, από τις 1.886 συλλήψεις που έγιναν σε σχέση για τρομοκρατία στο Ηνωμένο Βασίλειο το 12μηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο του 2025, οι 1.630 συνδέονταν με την υποστήριξη στην Palestine Action.

Οι ακτιβιστές που πραγματοποιούν απεργία πείνας έμειναν προφυλακισμένοι για περισσότερο από ένα χρόνο και τα αιτήματά τους περιλαμβάνουν άμεση αποφυλάκιση με εγγύηση, άρση της απαγόρευσης της Palestine Action και δυνατότητα να επικοινωνούν χωρίς λογοκρισία. Οι υποστηρικτές της οργάνωσης λένε ότι δεν θα έπρεπε να κρατούνται χωρίς δίκη.