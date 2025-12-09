Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Βρετανία: Όγκοι μπανανών ξεβράστηκαν στις αγγλικές ακτές μετά την ανατροπή φορτηγού πλοίου (Φωτογραφίες)

Οι τοπικές αρχές πραγματοποιούν την επιχείρηση καθαρισμού

Βρετανία: Όγκοι μπανανών ξεβράστηκαν στις αγγλικές ακτές μετά την ανατροπή φορτηγού πλοίου (Φωτογραφίες)
Μια επιχείρηση καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα για την περισυλλογή μεγάλων ποσοτήτων μπανανών που εκβράστηκαν στις ακτές, στη Βρετανία, έπειτα από ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια του οποίου ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανετράπη κοντά στη νήσο Ουάιτ.

Το φορτηγό πλοίο Baltic Kipper έχασε το Σάββατο 16 εμπορευματοκιβώτια, εκ των οποίων οκτώ που μετέφεραν μπανάνες, δύο κοντέινερ με μπανάνες Αντιλλών και ένα με αβοκάντο, σύμφωνα με τη βρετανική ακτοφυλακή.

Οι τοπικές αρχές πραγματοποιούν την επιχείρηση καθαρισμού με τη βοήθεια μιας εταιρείας που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εκτάκτων αναγκών, έγινε σήμερα γνωστό από το συμβούλιο του Δυτικού Σάσεξ, σε ένα δελτίο Τύπου. Στόχος της επιχείρησης είναι να ασφαλιστούν τα εμπορευματοκιβώτια και να συγκεντρωθούν τα απορρίμματα, κυρίως φρούτα και πολυστυρένιο, όπως διευκρινίζεται.

Στην παραλία του Σέλσι, εθελοντές γέμιζαν τους σάκους απορριμμάτων με τις μπανάνες που είχαν διασκορπιστεί στην παραλία, σε κοντινή απόσταση από τα αναποδογυρισμένα κοντέινερ.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να μην καταναλώσουν τα φρούτα που έχουν ξεβραστεί στις ακτές.

