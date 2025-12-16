Βρετανία: Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποιεί – “Γιοι, κόρες και βετεράνοι πρέπει να ετοιμαστούν για πόλεμο”

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας Ρίτσαρντ Νάιτον προειδοποίησε χθες Δευτέρα 15/12 ότι «περισσότεροι άνθρωποι» θα πρέπει «να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν» στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της αύξησης των απειλών, ιδίως εκ μέρους της Ρωσίας.

Εφόσον «οι ένοπλες δυνάμεις είναι η πρώτη γραμμή άμυνας» απέναντι σε αυτήν την απειλή, τότε θα έπρεπε να υπάρχουν «περισσότεροι άνθρωποι έτοιμοι να πολεμήσουν για τη χώρα τους», είπε ο αντιπτέραρχος Νάιτον σε ομιλία του στο Royal United Services Institute, ένα ινστιτούτο προβληματισμού που ειδικεύεται σε αμυντικά θέματα.

UK general tells Britain’s ‘SONS and DAUGHTERS’ to prepare for war with Russia

“More families will know what SACRIFICE for our nation means,” Air Chief Marshal Sir Richard Knighton warned in a scaremongering address pic.twitter.com/XHopvxJCgC— Sprinter Press (@SprinterPress) December 16, 2025

Η Βρετανία δεν έχει αισθανθεί ακόμη την απειλή από τη Ρωσία «τόσο έντονα όσο πολλοί από τους συμμάχους μας στην Ευρώπη» που έχουν ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια να αυξήσουν τις αμυντικές προμήθειές τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε κάποια μορφή υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Η Ευρώπη προσπαθεί να καλύψει το κενό που άφησαν πίσω τους οι ΗΠΑ με την απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει η ήπειρος το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών αμυντικών ικανοτήτων του ΝΑΤΟ. Οι δηλώσεις του Νάιτον φαίνεται ότι έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τη Βρετανία, την κυβέρνηση και τον λαό της, να πάρουν πιο σοβαρά την απειλή μιας ενδεχόμενης ευρύτερης σύρραξης και να δράσουν γρηγορότερα.

«Η ρωσική ηγεσία έχει κάνει σαφές ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει, να περιορίσει, να διχάσει και τελικά να καταστρέψει το ΝΑΤΟ. Είναι σαφές για τους συμμάχους μας ότι ο κίνδυνος για το ΝΑΤΟ και το Ηνωμένο Βασίλειο από τη Ρωσία αυξάνεται», πρόσθεσε.

Η Ρωσία έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ.

Ο Νάιτον είπε ότι αν και «ο στόχος μας πρέπει να είναι να αποφύγουμε τον πόλεμο», η Βρετανία θα πρέπει να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να είναι έτοιμοι για να πολεμήσουν στον τακτικό στρατό και τους εφέδρους και να αναπτύξει την αμυντική βιομηχανία ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του επανεξοπλισμού και της αποκατάστασης των αποθεμάτων. Η Βρετανία θα πρέπει επίσης να κερδίσει την κούρσα στην εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών και να τις ενσωματώσει στο αμυντικό σύστημά της.

«Γιοι και κόρες, συνάδελφοι, βετεράνοι (…) όλοι θα έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν. Να οικοδομήσουν. Να υπηρετήσουν. Και αν χρειαστεί, να πολεμήσουν. Και περισσότερες οικογένειες θα μάθουν τι σημαίνει η θυσία για το έθνος μας. Για αυτό είναι τόσο σημαντικό να εξηγούμε τη μεταβαλλόμενη απειλή και να την ελέγχουμε», κατέληξε.