Βουλγαρία: Έκθεση για το Άγιο Όρος παρουσιάζει η πρεσβεία στην Ελλάδα

Η έκθεση με τίτλο “Το Άγιο Όρος σε Σχέδια και Φωτογραφίες”, του καλλιτέχνη Αντρέι Γιάνεφ και του φωτογράφου καθηγητή Μίροσλαβ Ντάσεφ, Πρύτανη της Βουλγαρικής Ακαδημίας Θεάτρου και Κινηματογράφου, θα παρουσιαστεί από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Βουλγαρίας στην Ελλάδα.

Τα έργα που παρουσιάζονται είναι αποτέλεσμα πάνω από 50 ταξιδιών στο Άγιο Όρος που εκτείνονται σε διάστημα δύο δεκαετιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη.