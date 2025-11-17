Βοσνία: Διαιτητής πυροβόλησε και σκότωσε την πρώην σύντροφο του μετά από καταδίωξη

Ένα απίστευτο και φρικιαστικό περιστατικό συνέβη στο Μόσταρ της Βοσνίας καθώς πρώην διαιτητής και ποδοσφαιριστής πυροβόλησε και σκότωσε την πρώην σύντροφο του.

Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Ιβάν Κρντέλια, κοντά στο κεντρικό λεωφορείο, καθώς η Άλντινα Τζαχίτς, 32 ετών, κατευθυνόταν προς το γυμναστήριο. Σύμφωνα το «ekipa.svet24.si», ο δράστης, Ανίς Καλαϊτζιτς, 33, την πλησίασε ξαφνικά και άνοιξε πυρ, αναγκάζοντάς την να τρέξει για να σωθεί.

Η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να βρει καταφύγιο σε ένα κατάστημα, ενώ ο δράστης την καταδίωξε μέχρι τις τουαλέτες, όπου τη βρήκε και την πυροβόλησε μέχρι θανάτου. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για το θύμα και τον δράστη αρχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο διαιτητής συνελήφθη μετά τη δολοφονία ενώ μαρτυρίες αναφέρουν πως είχε απειλήσει ξανά στο παρελθόν την άτυχη Γιάχιτς, λίγο μετά τον χωρισμό τους. Πρόσφατα, ο 32χρονος είχε αγοράσει πιστόλι, λέγοντας ότι ένιωθε απειλές επειδή ήταν διαιτητής, όμως οι προθέσεις του αποδείχθηκαν διαφορετικές.

Ο 32χρονος διαιτητής είναι πολύ γνωστό όνομα στο κόσμο του ποδοσφαίρου της Βοσνίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής αγωνιζόμενος από το 2011 έως το 2015 σε Βελέζ Μέσταρ και Λοκομοτίβα ενώ ακολούθως έγινε διαιτητής.

https://t.co/thrFw1iYAz

Protiv Kalajdžića podignuta optužnica ove godine zbog ugrožavanja bezbjednosti druge žene— Nezavisne novine (@NezavisneBL) November 17, 2025

Είναι γιος του θρυλικού Άβντο Κάλαϊτζιτς, μέλους της χρυσής γενιάς της Βελέζ Μόσταρ στα μέσα της δεκαετίας του ’80.