Βόρεια Καρολίνα: Συνετρίβη αεροσκάφος τύπου Cessna – Αναφορές για νεκρούς

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (18/12) σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ, όταν κατά την προσγείωση συνετρίβη ένα μικρό αεροσκάφος τύπου C550, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός WBTV, γύρω στις 10:20 το πρωί (τοπική ώρα) το αεροσκάφος συνετρίβη στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville. Εκτεταμένη πυρκαγιά προκλήθηκε από τη συντριβή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός ούτε των επιβαινόντων ούτε των θυμάτων.

BREAKING: A small aircraft has crashed at #Statesville Regional Airport north of Charlotte, North Carolina. We are working to learn more. pic.twitter.com/60i0L1bqNv— Kaitlin Wright (@wxkaitlin) December 18, 2025

Εικόνες από το αεροδρόμιο δείχνουν το αεροσκάφος να φλέγεται αμέσως μετά τη συντριβή του. Οι αρμόδιες αρχές και οι ομάδες διάσωσης έφτασαν άμεσα στο σημείο, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Plane crash rocks Statesville Regional Airport in North Carolina, emergency teams rush to the crash site.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpigtxM pic.twitter.com/yYbj3DX7SN December 18, 2025

Το Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville βρίσκεται κοντά στον κόμβο των αυτοκινητοδρόμων I-77 και I-40, σε απόσταση περίπου 10 λεπτών οδήγησης από το κέντρο της πόλης και 40 μίλια μακριά από τη Σάρλοτ.