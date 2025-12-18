Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Βόρεια Καρολίνα: Συνετρίβη αεροσκάφος τύπου Cessna – Αναφορές για νεκρούς

Το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες

Πηγή: Χ
DEBATER NEWSROOM

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (18/12) σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ, όταν κατά την προσγείωση συνετρίβη ένα μικρό αεροσκάφος τύπου C550, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός WBTV, γύρω στις 10:20 το πρωί (τοπική ώρα) το αεροσκάφος συνετρίβη στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville. Εκτεταμένη πυρκαγιά προκλήθηκε από τη συντριβή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός ούτε των επιβαινόντων ούτε των θυμάτων.

Εικόνες από το αεροδρόμιο δείχνουν το αεροσκάφος να φλέγεται αμέσως μετά τη συντριβή του. Οι αρμόδιες αρχές και οι ομάδες διάσωσης έφτασαν άμεσα στο σημείο, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Το Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville βρίσκεται κοντά στον κόμβο των αυτοκινητοδρόμων I-77 και I-40, σε απόσταση περίπου 10 λεπτών οδήγησης από το κέντρο της πόλης και 40 μίλια μακριά από τη Σάρλοτ.

