Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Έτοιμος για εκλογές σε 60 με 90 ημέρες – Δεν έχουμε την υποστήριξη των συμμάχων μας για την Κριμαία και άλλα εδάφη

Πανέτοιμος να διεξάγει εκλογές στην Ουκρανία εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στις ιταλικές εφημερίδες la Repubblica και Il Messaggero ο Ζελένσκι απάντησε στα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ζητώ τώρα από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μπορούμε να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη ασφάλεια. Αν αυτό γίνει, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη για εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες» ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Προσωπικά, έχω τη βούληση και την ετοιμότητα για αυτό. Δεν έχουμε την υποστήριξη των συμμάχων μας για να διεκδικήσουμε πίσω την Κριμαία και τα άλλα κατεχόμενα εδάφη μας» ανέφερε στη συνέχεια.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών, εφόσον υπάρξει δέσμευση της Ρωσίας.

Διαβεβαίωσε πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να οργανώσει συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τις ΗΠΑ, εντός των προσεχών δύο εβδομάδων, στο πλαίσιο της αναζήτησης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Ζελένσκι συμπλήρωσε ότι θέλει να συμπεριλάβει το ζήτημα της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας στο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που αναμένεται να συζητηθεί μεταξύ ευρωπαίων και αμερικανών αξιωματούχων τις επόμενες ημέρες.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ΗΠΑ κατέστησαν σαφές στο Κίεβο ότι θέλουν «ρεαλιστικές» εγγυήσεις ασφαλείας για τη σπαρασσόμενη από τον πόλεμο χώρα, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

Ο ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε πως η Ουάσινγκτον ουδέποτε απείλησε να διακόψει την πρωτοβουλία PURL (σ.σ. Prioritised Ukraine Requirements List – δηλ. Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) η οποία επιτρέπει στο Κίεβο να αποκτά αμερικανικά οπλικά συστήματα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους.

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι – «Έχεις λίγες μέρες να απαντήσεις στην πρόταση ειρήνης»

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διορία μερικών ημερών για να απαντήσει στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με την οποία το Κίεβο θα αποδεχθεί απώλεια εδαφών σε αντάλλαγμα για αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους των ΗΠΑ, υποστηρίζει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ζελένσκι είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι δέχτηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, στη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το Σάββατο, ώστε να πάρει γρήγορα μια απόφαση.

Ένα πρόσωπο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να υπάρξει μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι απάντησε στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι χρειάζεται χρόνο για να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συμμάχους του προτού να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση. Το Κίεβο φοβάται ότι η ενότητα των δυτικών χωρών θα μπορούσε να διαρραγεί εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν μόνες τους στη σύναψη συμφωνίας, χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

Ένας από τους Δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε ότι η ουκρανική πλευρά είναι εγκλωβισμένη μεταξύ εδαφικών απαιτήσεων που δεν μπορεί να αποδεχτεί και της αμερικανικής πρότασης που δεν μπορεί να απορρίψει. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν έναν συμβιβασμό σήμερα» είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους με τους οποίους συνομίλησε τη Δευτέρα μέσω WhatsApp.

Σφοδρή επίθεση του Τραμπ σε Ευρωπαίους και Ζελένσκι

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν έχει θέσει κάποιο χρονοδιάγραμμα στον Ζελένσκι για να συμφωνήσει στην πρότασή του. «Λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσει να δέχεται πράγματα επειδή χάνει» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε την Ευρώπη για την διαχείριση του μεταναστευτικού και τον πόλεμο στην Ουκρανία το οποίο απέτυχαν να τερματίσουν. «Νομίζω ότι είναι αδύναμοι» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης.

«Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν» υπογράμμισε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρουν τι να κάνουν ούτε στο εμπόριο».

Η κριτική του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους ηγέτες έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία καθώς ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Λονδίνο καθώς ψάχνεται η χρυσή τομή για να συμφωνήσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

«Είμαι φιλικός με όλους τους. Εννοώ, τους συμπαθώ όλους. Δεν έχω πραγματικούς εχθρούς. Είχα μερικούς που δεν μου άρεσαν όλα αυτά τα χρόνια. Στην πραγματικότητα, μου αρέσει η τρέχουσα ομάδα. Μου αρέσουν πολύ. Τους ξέρω πολύ καλά. Μερικοί είναι φίλοι. Μερικοί είναι εντάξει. Ξέρω τους καλούς ηγέτες, ξέρω τους κακούς ηγέτες. Ξέρω τους έξυπνους, ξέρω τους ηλίθιους. Υπάρχουν και μερικοί πραγματικά ηλίθιοι, δεν κάνουν καλή δουλειά. Η Ευρώπη δεν κάνει καλή δουλειά από πολλές απόψεις» συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν θα εμπλακεί στις ευρωπαϊκές εκλογές δήλωσε πως: «Θέλω να κυβερνήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θέλω να κυβερνήσω την Ευρώπη. Έχω εμπλακεί πολύ στην Ευρώπη».

Σε ερώτηση του αν θα εμπλεκόταν στις ευρωπαϊκές εκλογές προωθώντας υποψήφιους που στηρίζει, ο ίδιος είπε:

«Λοιπόν, θα υποστήριζα… Έχω υποστηρίξει ανθρώπους, αλλά έχω υποστηρίξει ανθρώπους που δεν αρέσουν σε πολλούς Ευρωπαίους. Έχω υποστηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν. Έχω υποστηρίξει… πάμε πίσω στη Νότια Αμερική, τη Λατινική Αμερική… τη Νότια Αμερική, τον Μιλέι, την Αργεντινή».

Όσον αφορά το ΝΑΤΟ: «Υπάρχουν χώρες που είναι δύσκολες για το ΝΑΤΟ. Όχι ότι δεν πρέπει να είναι, νομίζω ότι είναι καλό να τις έχουμε. Η Τουρκία είναι ένα παράδειγμα. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου, όποτε έχουν πρόβλημα μαζί του, μου ζητούν να τον καλέσω γιατί δεν μπορούν να του μιλήσουν. Είναι σκληρός τύπος, στην πραγματικότητα, τον συμπαθώ πολύ. Πιστεύω, έχει χτίσει μια ισχυρή χώρα, ισχυρό στρατό. Αλλά έχουν δυσκολία να τον αντιμετωπίσουν και μου ζητούν να του τηλεφωνήσω. Και του τηλεφωνώ, και πάντα τα καταφέρνω μαζί του».

Τεράστιο το μίσος Πούτιν – Ζελένσκι, πρέπει να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία

Την άποψη ότι πρέπει να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία εξέφρασε και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση που του έγινε στο Politico, ενώ υπογράμμισε ότι το μίσος μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι είναι τεράστιο και βάζει εμπόδια σε όποια συμφωνία.

«Δεν έχουν διεξαγάγει εκλογές εδώ και πολύ καιρό» δήλωσε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία».

«Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Ειλικρινά, δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος, και δεν συνέβη για τέσσερα χρόνια. Είδα να συμβαίνει αυτό και είπα, ουάου, θα προκαλέσουν προβλήματα εδώ. Και ξεκίνησε και, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειλικρινά. Νομίζω ότι πιθανότατα δεν θα συμβεί τώρα. Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα μπορούσατε να έχετε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Παράλληλα τόνισε πως ο «Πούτιν δεν είχε κανένα σεβασμό για τον Μπάιντεν και δεν έχει κανένα σεβασμό για τον Ζελένσκι, δεν του άρεσε ο Ζελένσκι. Πραγματικά μισούν ο ένας τον άλλον. Και μέρος του προβλήματος είναι ότι μισούν ο ένας τον άλλον πάρα πολύ, ξέρετε. Και είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να προσπαθήσουν να κάνουν μια συμφωνία. Εγώ… Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους… Κάνω συμφωνίες. Αυτή είναι δύσκολη. Ένας από τους λόγους είναι ότι το επίπεδο μίσους μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι είναι τεράστιο».