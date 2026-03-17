Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη – Πώς καταρρίφθηκαν τα ιρανικά drones

Το αντιαεροπορικό σύστημα C-RAM και οι δυνατότητές του

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη – Πώς καταρρίφθηκαν τα ιρανικά drones
Χρήστος Παπαδόπουλος

Επίθεση με drones και πυραύλους πραγματοποίησε το Ιράν κατά της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη νωρίς το πρωί της Τρίτης, 17 Μαρτίου, με την στιγμή να καταγράφεται σε βίντεο που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζει βλήμα προτού ένα δεύτερο πέσει πάνω στη διπλωματική αντιπροσωπεία με μαύρο καπνό να υψώνεται έπειτα από έκρηξη. Σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων ασφαλείας: «τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω στην πρεσβεία».

Μάρτυρας του Reuters ανέφερε ότι είδε τουλάχιστον τρία drones να κατευθύνονται προς την πρεσβεία. Το αντιαεροπορικό σύστημα C-RAM κατέρριψε δύο από αυτά, ενώ ένα τρίτο προσέκρουσε εντός του συγκροτήματος της πρεσβείας.

Το αντιαεροπορικό σύστημα C-RAM

Όπως αναφέρει το CNN πρόκειται για το σύστημα C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar) με βασικό όπλο ένα πολυβόλο Gatling 20 χιλιοστών, ικανό να εκτοξεύει 4.500 σφαίρες το λεπτό.

Συνδυάζεται με ραντάρ, αισθητήρες και μονάδες επικοινωνίας και είναι τοποθετημένο σε ρυμουλκούμενο 35 τόνων, παρέχοντας κινητικότητα και τη δυνατότητα γρήγορης ανίχνευσης και καταστροφής εισερχόμενων στόχων, σύμφωνα με έκθεση της Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA).

Οι σφαίρες των 20 χιλιοστών του πυροβόλου είναι τόσο ελαφριές θωρακισμένες όσο και υψηλής εκρηκτικότητας, προσφέροντας ευελιξία στην επίθεση εναέριων και επίγειων στόχων σε απόσταση 2.000 μέτρων, σύμφωνα με τον κατασκευαστή General Dynamics. Διαθέτουν επίσης μηχανισμό αυτοκαταστροφής σε περίπτωση που ο στόχος δεν χτυπηθεί, ώστε οι βολές να μην προκαλέσουν ακούσια ζημιά.

Το σύστημα είναι παράγωγο του συστήματος όπλων κοντινής άμυνας Phalanx του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ενός πυροβόλου που θεωρείται η τελευταία γραμμή άμυνας για πολεμικά πλοία ενάντια σε πυραύλους κρουζ ή βλήματα που καταφέρνουν να περάσουν τις αμυντικές γραμμές μεγαλύτερης εμβέλειας ενός πλοίου.

