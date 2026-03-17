Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη – Πώς καταρρίφθηκαν τα ιρανικά drones

Επίθεση με drones και πυραύλους πραγματοποίησε το Ιράν κατά της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη νωρίς το πρωί της Τρίτης, 17 Μαρτίου, με την στιγμή να καταγράφεται σε βίντεο που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζει βλήμα προτού ένα δεύτερο πέσει πάνω στη διπλωματική αντιπροσωπεία με μαύρο καπνό να υψώνεται έπειτα από έκρηξη. Σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων ασφαλείας: «τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω στην πρεσβεία».

🚨 BREAKING: Jaw-dropping moment as a US C-RAM unleashes fire and fury with a successful interception of an attack on the US Embassy in Baghdad, Iraq



The sounds it makes is freaking INSANE. 🔥pic.twitter.com/DsmoFjJvXu— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 16, 2026

Μάρτυρας του Reuters ανέφερε ότι είδε τουλάχιστον τρία drones να κατευθύνονται προς την πρεσβεία. Το αντιαεροπορικό σύστημα C-RAM κατέρριψε δύο από αυτά, ενώ ένα τρίτο προσέκρουσε εντός του συγκροτήματος της πρεσβείας.

WATCH: Explosion as US Embassy in Baghdad, Iraq hit by drone https://t.co/yXSevv5ell pic.twitter.com/Ixb8tEeDfM March 17, 2026

Το αντιαεροπορικό σύστημα C-RAM

Όπως αναφέρει το CNN πρόκειται για το σύστημα C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar) με βασικό όπλο ένα πολυβόλο Gatling 20 χιλιοστών, ικανό να εκτοξεύει 4.500 σφαίρες το λεπτό.

🇮🇶🇺🇸🇮🇷 The Popular Mobilization Front (PMF), an Iranian-backed group, who has acted as one of the principal executors of Iran’s strategic outlook in Iraq, released a new footage showing what appears to be an unarmed FPV drone flying unencumbered through the Green Zone in Baghdad,… pic.twitter.com/L15aDw2qgk— 🇧🇷🇮🇹 Gabriel Ferrigno | Geopolitics (@bielferrigno) March 17, 2026

Συνδυάζεται με ραντάρ, αισθητήρες και μονάδες επικοινωνίας και είναι τοποθετημένο σε ρυμουλκούμενο 35 τόνων, παρέχοντας κινητικότητα και τη δυνατότητα γρήγορης ανίχνευσης και καταστροφής εισερχόμενων στόχων, σύμφωνα με έκθεση της Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA).

Οι σφαίρες των 20 χιλιοστών του πυροβόλου είναι τόσο ελαφριές θωρακισμένες όσο και υψηλής εκρηκτικότητας, προσφέροντας ευελιξία στην επίθεση εναέριων και επίγειων στόχων σε απόσταση 2.000 μέτρων, σύμφωνα με τον κατασκευαστή General Dynamics. Διαθέτουν επίσης μηχανισμό αυτοκαταστροφής σε περίπτωση που ο στόχος δεν χτυπηθεί, ώστε οι βολές να μην προκαλέσουν ακούσια ζημιά.

Το σύστημα είναι παράγωγο του συστήματος όπλων κοντινής άμυνας Phalanx του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ενός πυροβόλου που θεωρείται η τελευταία γραμμή άμυνας για πολεμικά πλοία ενάντια σε πυραύλους κρουζ ή βλήματα που καταφέρνουν να περάσουν τις αμυντικές γραμμές μεγαλύτερης εμβέλειας ενός πλοίου.