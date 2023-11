Στη δημοσιότητα ήρθε ένα βίντεο από την Γάζα όπου στρατιώτες πνίγουν με θαλασσινό νερό τα τούνελ της Χαμάς.

Συγκεκριμένα ένα βίντεο κυκλοφόρησε στα social media δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να έχουν συνδέσει σωλήνες με την είσοδο των τούνελ της Χαμάς και να αδειάζουν μέσα σε αυτά γαλόνια θαλασσινού νερού.

The IDF began flooding the tunnels with seawater. pic.twitter.com/4KHiLBk85f