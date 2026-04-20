Βίντεο με το ρεσάλτο των Αμερικανών πεζοναυτών στο ιρανικό πλοίο – “Όχι” σε νέες συνομιλίες από το Ιράν που υπόσχεται αντίποινα

Σε μια λεπτή κλωστή κρέμονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με την Τεχεράνη να μην σχεδιάζει προς το παρόν να συμμετάσχει σε νέο γύρο συνομιλιών.

Από την άλλη, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή σε Αμερικανούς διαπραγματευτές να μεταβούν σήμερα Δευτέρα 20/4 στο Πακιστάν για τις νέες συνομιλίες.

Βασικό σημείο τριβής αποτελεί η συνεχιζόμενη ναυτική πίεση των ΗΠΑ προς το Ιράν, μέσω αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών. Το ζήτημα επιδεινώθηκε χθες Κυριακή όταν αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ και κατέλαβε ιρανικό πλοίο που φέρεται να επιχείρησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό.

Το Ιράν έκανε λόγο για «παράνομη και εγκληματική» ενέργεια, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών να υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών συνιστά ευθεία παραβίαση της εκεχειρίας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι «θα υπάρξει απάντηση» στο περιστατικό.

Aντιτορπιλικό των ΗΠΑ σταμάτησε ιρανικό πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό

Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τις προειδοποιήσεις και τα πυρά που εξαπολύθηκαν κατά του πλοίου υπό ιρανική σημαία TOUSKA που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν.

CENTCOM has released video showing the destroyer USS Spruance firing its main gun at the Iranian-flagged cargo vessel Touska as it attempted to breach the U.S. blockade. pic.twitter.com/lOBcv4kqDY— Clash Report (@clashreport) April 19, 2026

Στο βίντεο ακούγονται αρχικά οι προειδοποιήσεις από το αντιτορπιλικό USS Spruance προς το TOUSKA.

«Εκκενώστε το μηχανοστάσιο, εκκενώστε το μηχανοστάσιο, ετοιμαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πυρά ακινητοποιήσης» ήταν το μήνυμα του αμερικανικού πλοίου.

Στη συνέχεια, έχουν καταγραφεί και τα πυρά που χρησιμοποίησε το πλοίου του ναυτικού των ΗΠΑ για να σταματήσει το υπό ιρανική σημαία πλοίο που έπλεε στον κόλπο του Ομάν. U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska's… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS April 20, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της U.S. Central Command «το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) με κατευθυνόμενους πυραύλους αναχαίτισε το M/V Touska καθώς διέσχιζε τη βόρεια Αραβική Θάλασσα με 17 κόμβους καθ’ οδόν προς το Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξέδωσαν πολλαπλές προειδοποιήσεις και ενημέρωσαν το πλοίο με ιρανική σημαία ότι παραβίαζε τον αποκλεισμό των ΗΠΑ».

Όπως επισημαίνεται «αφού το πλήρωμα του Touska δεν συμμορφώθηκε με επανειλημμένες προειδοποιήσεις για διάστημα έξι ωρών, το Spruance έδωσε εντολή στο πλοίο να εκκενώσει το μηχανοστάσιο του. Το Spruance απενεργοποίησε την πρόωση του Touska εκτοξεύοντας αρκετές βολές από το πυροβόλο MK 45 5 ιντσών του αντιτορπιλικού στο μηχανοστάσιο του Touska» ενώ στη συνέχεια «Αμερικανοί πεζοναύτες από την 31η Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών επιβιβάστηκαν αργότερα στο μη συμμορφούμενο πλοίο, το οποίο παραμένει υπό την επιτήρηση των ΗΠΑ».

«Οι αμερικανικές δυνάμεις ενήργησαν με σκόπιμο, επαγγελματικό και αναλογικό τρόπο για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση. Από την έναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δώσει εντολή σε 25 εμπορικά πλοία να επιστρέψουν σε ιρανικό λιμάνι ή να επιστρέψουν σε αυτό» καταλήγει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλεων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση Τραμπ για το ιρανικό πλοίο

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο TOUSKAεπιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πλήρωμα του πλοίου δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές, με αποτέλεσμα το αμερικανικό πολεμικό πλοίο να προχωρήσει σε ενέργεια που, όπως ανέφερε, προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο, ακινητοποιώντας το σκάφος: «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, το πλοίο βρίσκεται υπό την επιτήρηση των Αμερικανών πεζοναυτών, το οποίο, όπως επισημαίνεται, βρίσκεται υπό κυρώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών λόγω προηγούμενης εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες.

«Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Με αντίποινα απειλεί το Ιράν

Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποίησε ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» μετά την κατάσχεση του ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ.

Σε επίσημη απάντηση στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία των δύο εβδομάδων (λήγει τυπικά την Τρίτη) μεταξύ των δύο χωρών, ανοίγοντας πυρ κατά ενός από τα εμπορικά πλοία της.

Χαρακτήρισε μάλιστα την κατάσχεση του ιρανικής σημαίας πλοίου TOUSKA από τον αμερικανικό στρατό ως «ναυτική και ένοπλη ληστεία». Το πλοίο κατευθυνόταν από την Κίνα προς το Ιράν.

Οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία με drones μετά την επιχείρηση, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση.

Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ μπορεί «να προδώσουν τη διπλωματία»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στις ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην τηρηθούν όσα συμφωνούνται.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, σε επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, είπε ότι η στάση της Ουάσιγκτον στις συνομιλίες ήταν πιεστική και σε αρκετές περιπτώσεις «παράλογη».

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Mizan, προειδοποίησε ότι οι κινήσεις και η ρητορική των ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη δυσπιστία στην Τεχεράνη, εκφράζοντας φόβους ότι μπορεί να επαναληφθούν παλαιότερα μοτίβα και να «προδοθεί η διπλωματία».

Δεν έγινε κάποια αναφορά ούτε σε νέο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν, ούτε στο θέμα με το ιρανικό πλοίο που ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν οι ΗΠΑ.

Ιράν: Η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ δεν μπορεί να διασφαλιστεί εάν περιοριστούν οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Άρεφ, προειδοποίησε νωρίς τη Δευτέρα ότι η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να διασφαλιστεί εάν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν παραμείνουν περιορισμένες.

«Κανείς δεν μπορεί να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν ενώ περιμένει δωρεάν ασφάλεια για τους άλλους», δήλωσε ο Άρεφ. «Η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ δεν είναι δωρεάν», πρόσθεσε.

Ο Άρεφ είπε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει μια επιλογή μεταξύ «μιας ελεύθερης αγοράς πετρελαίου για όλους» ή «σημαντικού κόστους για όλους». Είπε επίσης ότι η σταθερότητα στις παγκόσμιες τιμές καυσίμων εξαρτάται από «έναν εγγυημένο και διαρκή τερματισμό της οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης κατά του Ιράν και των συμμάχων του».

Τα «αγκάθια» στις συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Σημαντικές διαφωνίες εξακολουθούν να εμποδίζουν την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και δυσκολεύουν την επίτευξη συμφωνίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει τον πλήρη τερματισμό του, ενώ η ιρανική πλευρά απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, προτείνοντας περιορισμούς με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Ένα ακόμη σημείο έντονης διαφωνίας αφορά τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να τεθεί υπό τον έλεγχό τους ποσότητα περίπου 400 κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, αίτημα που η Τεχεράνη έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

Τριβές καταγράφονται και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκόσμιας ναυσιπλοΐας. Το Ιράν επιμένει στη διατήρηση περιορισμών έως ότου αρθούν οι αμερικανικές πιέσεις και περιορισμοί στα λιμάνια του, ενώ η Ουάσινγκτον ξεκαθαρίζει ότι τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά θέτει ως βασική προϋπόθεση την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τέλος, η Τεχεράνη εγείρει και ζήτημα αποζημιώσεων, διεκδικώντας περίπου 270 δισεκατομμύρια δολάρια για ζημιές που αποδίδει σε αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, προσθέτοντας ένα ακόμη δύσκολο κεφάλαιο στις συνομιλίες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποιεί για νέο στάδιο σύγκρουσης με το Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την πιθανή ανάπτυξη στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι το τρέχον στάδιο της αντιπαράθεσης δεν είναι το τελικό.

«Διεξάγουμε πόλεμο εναντίον του Ιράν, το οποίο σκορπά τον τρόμο σε όλο τον κόσμο. Έχουμε σημειώσει τεράστια επιτυχία, αλλά αυτό δεν είναι το τέλος. Νέες εξελίξεις θα μπορούσαν να συμβούν ανά πάσα στιγμή», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέ Μίλεϊ στις 19 Απριλίου.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι οι επισκέψεις του Μιλέι στο Ισραήλ συνέπεσαν με σημαντικά γεγονότα, αλλά είναι δύσκολο να προβλεφθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ημέρες.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε το νότιο Λίβανο μαζί με τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ, τον αρχηγό του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και τον διοικητή της Βόρειας Διοίκησης, υποστράτηγο Ράφι Μιλού. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι πρόσφατες αλλαγές έχουν επηρεάσει την κατάσταση στην περιοχή. Δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις και ο «άξονας του κακού» αρχικά επιδίωκαν την καταστροφή του Ισραήλ, αλλά τώρα επικεντρώνονται στην επιβίωσή τους.

Λίβανος: Δεκάδες χιλιάδες Λιβανέζοι παραμένουν εκτοπισμένοι παρά την κατάπαυση του πυρός

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στον Λίβανο παραμένουν εκτοπισμένοι, παρά την ισχύ της εκεχειρίας, γεγονός που αναδεικνύει το βάθος της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει προκαλέσει η σύγκρουση.

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών, πολλοί κάτοικοι δεν έχουν ακόμη μπορέσει να επιστρέψουν στα σπίτια τους, είτε λόγω καταστροφών στις υποδομές είτε εξαιτίας συνεχιζόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια.

Ο IDF δημοσίευσε χάρτη της περιοχής του νότιου Λιβάνου που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε για πρώτη φορά έναν χάρτη της νέας γραμμής ανάπτυξής του εντός του Λιβάνου, θέτοντας υπό τον έλεγχό του δεκάδες, ως επί το πλείστον, εγκαταλελειμμένα λιβανέζικα χωριά, λίγες ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ.

Από ανατολικά προς δυτικά, η γραμμή ανάπτυξης στον χάρτη εκτείνεται σε βάθος 5-10 χιλιομέτρων από τα σύνορα μέχρι το λιβανέζικο έδαφος, όπου το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μια λεγόμενη ζώνη ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει λιβανέζικα χωριά στην περιοχή, λέγοντας ότι στόχος τους είναι να προστατεύσουν τις βόρειες ισραηλινές πόλεις από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Έχει δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας στη Συρία και στη Γάζα, όπου ελέγχει περισσότερο από το μισό του θύλακα.

«Πέντε μεραρχίες, μαζί με τις δυνάμεις του Ισραηλινού Ναυτικού, επιχειρούν ταυτόχρονα νότια της προωθημένης αμυντικής γραμμής στο νότιο Λίβανο, προκειμένου να διαλύσουν τις υποδομές της τρομοκρατίας της Χεζμπολάχ και να αποτρέψουν άμεσες απειλές για τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ», αναφέρεται στη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού η οποία συνοδεύει τον χάρτη.