Βινς Ζαμπέλα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο με τη Ferrari του ο συνδημιουργός του “Call of Duty” – Η στιγμή του δυστυχήματος (βίντεο)

Πέθανε σε ηλικία 55 ετών ο Βινς Ζαμπέλα, ο συνδημιουργός της σειράς βιντεοπαιχνιδιών «Call of Duty», όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εταιρεία Electronic Arts (EA).

Η EA δεν έκανε γνωστή την αιτία θανάτου, ωστόσο, σύμφωνα με το NBC Los Angeles ο Ζαμπέλα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα της Κυριακής 21/12 σε ορεινή διαδρομή Angeles Crest Highway, στην Καλιφόρνια. Στο τροχαίο σκοτώθηκε ακόμη ένα άτομο.

Πληροφορίες από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας αναφέρουν ότι οι αρχές κλήθηκαν στις 12:43 μ.μ. την Κυριακή για σύγκρουση οχήματος. Στη συνέχεια, ανακοίνωσαν ότι ο οδηγός και ένας επιβάτης έχασαν τη ζωή τους, χωρίς ωστόσο να δώσουν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, μέχρι να ενημερωθούν οι συγγενείς.

Η Τροχαία ανέφερε επίσης ότι, «για άγνωστους λόγους, το όχημα εξετράπη της πορείας του» και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο. #Tecnología 🎮⚠️ | TMZ difunde video de choque fatal en Angeles Crest

De acuerdo con TMZ, un video muestra el devastador choque de un Ferrari ocurrido en Angeles Crest Highway, accidente que habría provocado la mu3rt3 de Vince Zampella, creador de Call of Duty. pic.twitter.com/tX6HsWLDap December 23, 2025

Πλάνα από το τροχαίο δυστύχημα κυκλοφόρησαν αμέσως στα social media. Σε βίντεο φαίνεται το κόκκινο super car να βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα από ένα τούνελ και λίγα δευτερόλεπτα μετά να καρφώνεται στο στηθαίο, να ξεσπά φωτιά και να βγαίνουν καπνοί.

Δείτε τη στιγμή του δυστυχήματος στο 00.47:

Στην ανακοίνωση της, η EA χαρακτήρισε τον Βινς Ζαμπέλα «οραματιστή», τονίζοντας ότι «το έργο του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης διαδραστικής ψυχαγωγίας και ενέπνευσε εκατομμύρια παίκτες και δημιουργούς σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Πρόκειται για μία αδιανόητη απώλεια και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Βινς, τους αγαπημένους του και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το έργο του», σημείωσε η εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι «η επιρροή του στη βιομηχανία των videogames υπήρξε βαθιά».

Ο Βινς Ζαμπέλα ήταν συνιδρυτής της Infinity Ward, του στούντιο που κυκλοφόρησε το πρώτο Call of Duty το 2003, της σειράς που εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες στην ιστορία των videogames.

Επίσης, συνίδρυσε τη Respawn Entertainment, που δημιούργησε, μεταξύ άλλων, τη σειρά Titanfall. Η Respawn Entertainment εξαγοράστηκε από την Electronic Arts το 2017, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της EA στον χώρο των παιχνιδιών δράσης πρώτου προσώπου.