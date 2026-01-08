Βενεζουέλα: Η ακτιβίστρια Ροσίο Σαν Μιγκέλ αφέθηκε ελεύθερη και “είναι καλά”, δηλώνει η δικηγόρος της

Η διάσημη Βενεζουελάνα δικηγόρος και ακτιβίστρια Ροσίο Σαν Μιγκέλ, η οποία συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2024, αφέθηκε ελεύθερη σήμερα στο πλαίσιο του κινήματος απελευθέρωσης πολιτικών κρατουμένων που ανακοίνωσαν οι αρχές της Βενεζουέλας, και “είναι καλά”, δήλωσε η δικηγόρος της.

“Η Ρoσίο είναι ήδη ελεύθερη, η υγεία της είναι σταθερή και είναι καλά”, δήλωσε τηλεφωνικά η δικηγόρος Τέρεσλι Μαλαβέ.

Η Σαν Μιγκέλ είχε κατηγορηθεί για “προδοσία”, “τρομοκρατία” και “συνωμοσία”. Νωρίτερα απόψε, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες επιβεβαίωσε από την Ισπανία την απελευθέρωση της Σαν Μιγκέλ, η οποία έχει διπλή υπηκοότητα, μαζί με την απελευθέρωση τεσσάρων άλλων Ισπανών.

Οι αρχές της Βενεζουέλας είχαν κατηγορήσει την Σαν Μιγκέλ, στρατιωτική εμπειρογνώμονα και διευθύντρια της ΜΚΟ Control Ciudadano, ότι εμπλεκόταν σε φερόμενη συνωμοσία που είχε στόχο τη δολοφονία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Κατηγορίες που η υπεράσπισή της απέρριπτε κατηγορηματικά στο σύνολό τους. Η κυβέρνηση έκανε συχνά λόγο για συνωμοσίες πραγματικές ή φανταστικές.

Η Σαν Μιγκέλ είχε συλληφθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2024 στη ζώνη μετανάστευσης του αεροδρομίου του Καράκας. Ήταν μαζί με την κόρη της Μιράντα Ντίας, η οποία είχε προφυλακιστεί για σύντομο χρονικό διάστημα και αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους.

Η σύλληψή της έγινε πέντε μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου του 2024, οι οποίες ανακήρυξαν νικητή τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, προς απογοήτευση της αντιπολίτευσης που κατήγγειλε νοθεία.

Περίπου 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν και 28 σκοτώθηκαν κατά την καταστολή των ταραχών που ξέσπασαν μετά τις εκλογές.

Οι απελευθερώσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα λαμβάνουν χώρα λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη σύλληψη από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μαδούρο και της πρώτης κυρίας Σίλια Φλόρες στο τέλος μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης στο έδαφος της Βενεζουέλας.